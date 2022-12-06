Головна Країна Політика
search button user button menu button

Фаріон розповіла, яким бачить майбутнє жителів деокупованого Донбасу 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Фаріон розповіла, яким бачить майбутнє жителів деокупованого Донбасу 
Ні п’яді української землі не маємо віддати ворогам
фото з відкритих джерел

«Всі, хто не сприймає України, – геть до Москви» 

У майбутньому мешканці деокупованого Донбасу мають отримати можливість на репаспортизацію (тобто повторне отримання українського громадянства людьми, які отримали російські паспорти). Але також слід разом із репаспортизацією зробити тест на знання мови, Конституції, історії. І долучити до цього процесу СБУ для виявлення та покарання колаборантів. Про це сказала екснардепка від «Свободи» Ірина Фаріон у розмові з «Главкомом».

«Всі, хто не сприймає України, – геть до Москви впродовж трьох днів. І жодних сентиментів... Сила москалів у рабстві українців. Щойно українці стануть вільними і національно свідомими – москалі потонуть у власному болоті», – каже екснардепка.

Українці мають боротися за свою землю не тільки на фронті. Якщо ми відбудуємо країну за новими технологіями, якщо змінимо освітню політику з космополітичної на національну відповідно до власних державних потреб, якщо ми системно діятимемо усупереч ідеологемам Москви – ми переможемо на ментальному та економічному рівні.  

«Путін хоче нас денацифікувати, а ми маємо максимально «нацифікуватися» – тобто бандеризуватися. Мета Бандери – національна соборна Українська Держава, де панує українець. Мріям Путіна про демілітаризацію країни маємо протиставити максимальну мілітаризацію з орієнтацією на високотехнологічну зброю та вступ до НАТО (або НАТО до нас…). Щойно Україна зайде в НАТО, проблема «що робити з москалями» зникне сама собою», – вважає Фаріон.

Тобто українцям потрібне переакцентування із зовнішніх проблем з москалями на внутрішню деколонізацію українців. 

Нагадаємо, також Фаріон пояснила історичну першопричину трагедій у Бучі, Маріуполі та Ізюмі.

А ще екснардепка від партії «Свобода», мовознавиця Ірина Фаріон закликала українських військовослужбовців не розмовляти мовою країни-агресорки, адже саме російська мова «основною мотивацією Путіна розв’язати війну з Україною».

Читайте також: Ірина Фаріон: Московська церква – основна духовна отрута в Україні

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент у Слов'янську записав вітання для ЗСУ
Росіяни влаштували істерику через приїзд Зеленського на Донбас
Сьогодні, 15:10
Зеленський на Донбасі вручив захисникам державні нагороди (фото, відео)
Зеленський на Донбасі вручив захисникам державні нагороди (фото, відео)
Сьогодні, 13:46
«Ключовим елементом російських дій є дрони, через які відбувається увесь цикл бойового управління»
Нова тактика атак російських найманців на Донбасі
2 грудня, 08:12

Політика

Фаріон розповіла, яким бачить майбутнє жителів деокупованого Донбасу 
Фаріон розповіла, яким бачить майбутнє жителів деокупованого Донбасу 
«Не потрібно шукати виправдань». Кулеба звернувся до Німеччини
«Не потрібно шукати виправдань». Кулеба звернувся до Німеччини
Розбавляли «Мівіну»: речник президента розповів, як Банкова жила у перші дні війни
Розбавляли «Мівіну»: речник президента розповів, як Банкова жила у перші дні війни
Ще два посольства України за кордоном отримали небезпечні пакунки
Ще два посольства України за кордоном отримали небезпечні пакунки
Розвідка повідомила, скільки масованих атак ще може здійснити РФ
Розвідка повідомила, скільки масованих атак ще може здійснити РФ
Зеленський на Донбасі вручив захисникам державні нагороди (фото, відео)
Зеленський на Донбасі вручив захисникам державні нагороди (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Падіння ракети у Молдові: Данілов повідомив деталі
59K
Угорщина відмовилась тренувати українських військових: МЗС відреагувало
36K
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
Кулеба висміяв Путіна за поїздку по Кримському мосту (відео)
14K
В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух
14K
Нова морська доктрина Росії. Що проґавив колективний Захід

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
Сьогодні, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
Вчора, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту