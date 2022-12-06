Фаріон розповіла, яким бачить майбутнє жителів деокупованого Донбасу 

«Всі, хто не сприймає України, – геть до Москви»

У майбутньому мешканці деокупованого Донбасу мають отримати можливість на репаспортизацію (тобто повторне отримання українського громадянства людьми, які отримали російські паспорти). Але також слід разом із репаспортизацією зробити тест на знання мови, Конституції, історії. І долучити до цього процесу СБУ для виявлення та покарання колаборантів. Про це сказала екснардепка від «Свободи» Ірина Фаріон у розмові з «Главкомом».

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«Всі, хто не сприймає України, – геть до Москви впродовж трьох днів. І жодних сентиментів... Сила москалів у рабстві українців. Щойно українці стануть вільними і національно свідомими – москалі потонуть у власному болоті», – каже екснардепка.

Українці мають боротися за свою землю не тільки на фронті. Якщо ми відбудуємо країну за новими технологіями, якщо змінимо освітню політику з космополітичної на національну відповідно до власних державних потреб, якщо ми системно діятимемо усупереч ідеологемам Москви – ми переможемо на ментальному та економічному рівні.

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«Путін хоче нас денацифікувати, а ми маємо максимально «нацифікуватися» – тобто бандеризуватися. Мета Бандери – національна соборна Українська Держава, де панує українець. Мріям Путіна про демілітаризацію країни маємо протиставити максимальну мілітаризацію з орієнтацією на високотехнологічну зброю та вступ до НАТО (або НАТО до нас…). Щойно Україна зайде в НАТО, проблема «що робити з москалями» зникне сама собою», – вважає Фаріон.

Тобто українцям потрібне переакцентування із зовнішніх проблем з москалями на внутрішню деколонізацію українців.

Нагадаємо, також Фаріон пояснила історичну першопричину трагедій у Бучі, Маріуполі та Ізюмі.

А ще екснардепка від партії «Свобода», мовознавиця Ірина Фаріон закликала українських військовослужбовців не розмовляти мовою країни-агресорки, адже саме російська мова «основною мотивацією Путіна розв’язати війну з Україною».