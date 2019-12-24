Фельдман відреагував на антисемітський скандал у мережі



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Фельдман заявив, що їхній адвокат вже готує звернення до голови СБУ, міністра внутрішніх справ і генерального прокурора з вимогою почати кримінальне провадження за фактом розпалювання міжнаціональної та релігійної нетерпимості

Нардеп вважає, що «ніякі «традиції» не можуть служити виправданням антисемітизму в сучасному суспільстві

Президент Українського єврейського комітету, народний депутат України Олександр Фельдман прокоментував скандальний пост прессекретаря компанії Vodafone в Україні Вікторії Павловської.

«З приводу гучного (і вже видаленого) посту від імені нібито прессекретаря компанії «Vodafone Україна», яка дозволила собі використання образливих для представників інших народів найменувань та ще й наголосила на «не політкоректності» події. Я впевнений, що часи «не політкоректності» в нашій країні пройшли. Сподіваюся, що пройшли безповоротно, якщо звичайно ми хочемо тримати курс до Європи і будувати сучасне демократичне суспільство. Суспільство, в якому комфортно жити представникам будь-яких національностей та релігійних конфесій, де нікого не ображають і не принижують», - зазначив Фельдман.

Також він окремо звернув увагу на те, що Ватикан офіційно прибрав звинувачення на адресу іудеїв з усіх проповідей, а європейські і американські протестанти зробили це ще раніше. «Ніякі «традиції» не можуть служити виправданням антисемітизму в сучасному суспільстві. І якщо наша Україна стоїть на шляху побудови європейської цивілізації - вибір тільки за нами. Справа не в пості, що був видалений, а в тому, що такі факти існують сьогодні в Україні, були вони і в минулі роки, про що ми теж робили заяви і боролися з ними», - написав Фельдман.

Також Фельдман заявив, що віцепрезидент Українського єврейського комітету, адвокат Іван Ліберман вже готує звернення до голови СБУ, міністра внутрішніх справ і генерального прокурора з вимогою почати кримінальне провадження за фактом розпалювання міжнаціональної та релігійної нетерпимості.

Нагадаємо, скандал розпочався з повідомлення голови Українського єврейського комітету Едуарда Долинського, який звинуватив прессекретаря оператора «Vodafone Україна» Вікторію Павловську в антисемітизмі на своїй сторінці у Facebook. Він написав, що «прессекретар «Водафон-Україна» Вікторія Павловська готує справжній український різдвяний вертеп: з ж_дами і циганами». На підтвердження своїх слів він прикріпив скрін її посту, де було написано:

«Думаєте, це звичайні діти? Nein. Це Янголята, Пастушки, Царі, Ірод, Воїни, Звіздар, Чорт, Смерть, Жиди і Циган - так, це буде зовсім не політкоректний, класичний український вертеп. Від творців #маланкафест. Різдвяний вертеп у Броварах 2020. Початок. Це був тизер. Не перемикайте», - говорилося в її анонсі заходу, який готував в Броварах під Києвом.