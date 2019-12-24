СБУ спільно з Держмитслужбою здійснила перше онлайн-доручення про перевірку на Одеській митниці



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Фото: пресцентр СБУ

Раніше «орієнтування» про проведення митного огляду надсилались від Служби та інших правоохоронних органів до конкретного митного посту в паперовому вигляді

Служба безпеки України спільно з Державною митною службою здійснила перше доручення про перевірку товарів в онлайн-формі. Запит було направлено на проведення огляду партії товарів широкого вжитку та електротехніки на Одеській митниці. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Процес відправки доручень відбувається через онлайн-форму з прозорим та зрозумілим алгоритмом дій.

Правоохоронці вносять усю інформацію у спеціальну електронну форму, яка потрапляє до центрального апарату митниці та централізовано вноситься до програмно-інформаційного комплексу. Він забезпечує автоматизоване спрацювання по ризикових поставках.

Раніше «орієнтування» про проведення митного огляду надсилались від Служби та інших правоохоронних органів до конкретного митного посту в паперовому вигляді. Це призводило до того, що на рівні центральних апаратів митниці та правоохоронних органів неможливо було відслідкувати кількість та результативність таких «запитів». Така процедура збільшувала кількість зловживань на місцях. Запуск централізованого надсилання через електронну систему доручень мінімізує ці явища.

«Таке нововведення – яскрава ілюстрація змін, які вже відбуваються в країні. Мова йде не лише про новий спосіб відправки доручень, а про побудову нової системи, де з кожним кроком встановлюються чіткі та прозорі правила. Системи, яка дає змогу працювати на випередження – не боротися з наслідками, а нейтралізувати корупцію на старті. І вкрай важливо, що між нашими відомствами є спільне розуміння та взаємодія у всіх процесах», - заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов.

«Ми максимально переводимо всю роботу в електронний вигляд та мінімізуємо вплив людського фактора. Особливо у питаннях перевірок від правоохоронців на митних пунктах. Адже паперові доручення неможливо відслідкувати і вони могли «загубитись» на митниці. Тепер ми максимально сконцентруємо всю цю інформацію в одному місці і будемо контролювати процес перевірок», ‒ прокоментував запуск першого онлайн-доручення Голова Держмитслужби Максим Нефьодов.

Проєкт запустився відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2019 року № 861 «Про реалізацію експериментального проекту з організації централізованого надсилання правоохоронними органами в електронному вигляді доручень на проведення митного огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення».