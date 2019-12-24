СБУ викрила міського голову Коростишева на службовій недбалості



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Триває досудове слідство Фото: пресцентр СБУ

Низка експертиз підтвердила, що через дії голови міськради, бюджету Коростишева було завдано збитків на суму понад 800 тис. грн

Служба безпеки України викрила голову Коростишівської міськради на службовій недбалості, яка призвела до розтрати коштів міського бюджету, виділених на будівництво автомобільних доріг. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Посадовець не забезпечив належну перевірку якості виконаних робіт, які виділялися на ремонт доріг місцевого значення, але підписав комерсантам відповідні акти.

Низка експертиз підтвердила, що через дії голови міськради, бюджету Коростишева було завдано збитків на суму понад 800 тис. грн.

23 грудня 2019 року прокуратурою Житомирської області за супроводу співробітників Служби безпеки України посадовцю оголошено про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачено ч. 2 ст. 367 ККУ.

Триває досудове слідство.