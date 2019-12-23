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    СБУ викрила схему легалізації іноземців у Євросоюзі

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    СБУ викрила схему легалізації іноземців у Євросоюзі
    Фото: СБУ

    Ділки підробляли документи, зокрема свідоцтва про народження, довідки про наявність родичів і архівні матеріали

    Служба безпеки України викрила організаторів схеми незаконного отримання громадянства однієї з країн Євросоюзу. Про це повідомляє пресслужба СБУ в понеділок, 23 грудня.

    За даними спецслужби, в угруповання входили кілька українців. Вони налагодили схему незаконної легалізації іноземців на території ЄС.

    «Для своїх клієнтів ділки підробляли документи, зокрема свідоцтва про народження, довідки про наявність родичів і архівні матеріали. Вартість послуг з підготовки «пакета» становила від 2 до 5 тисяч євро», - йдеться в повідомленні.

    Організатори схеми також залучили до своєї діяльності чиновника зарубіжної консульської установи.

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    СБУ викрила схему легалізації іноземців у Євросоюзі
    СБУ викрила схему легалізації іноземців у Євросоюзі
    СБУ викрила схему легалізації іноземців у Євросоюзі

    «Оперативники української контррозвідки встановили понад дві тисячі осіб, переважно громадян РФ і країн СНД, які намагалися використовувати нелегальний механізм отримання паспортів європейської країни», - зазначили в СБУ.

    Порушено кримінальну справу за статтями про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, підробку документів, печаток, штампів (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 358 КК України).

    ЄС СБУ іноземці документи
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