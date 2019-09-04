Фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» готують до етапування з Криму до РФ



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Кримських татар збираються етапувати в Ростов-на-Дону

Фігурантів другої бахчисарайської групи «справи Хізб ут-Тахрір» готують до етапування з Криму в Ростов-на-Дону.

Про це заявли рідні політв'язнів у відео, розміщеному на Facebook «Кримської солідарності».

«Сервер (Мустафаєв - ред.) уже протягом півтора року знаходиться у Сімферопольському СІЗО. Для мене і наших дітей це важкий час. Коли його повели з дому, це був шок ... Зараз ми дізналися, що цими днями його мають етапувати в Ростов, тобто він буде ще далі від нас», - розповіла дружина Сервера Мустафаєва Майє Мустафаєва.

За її словами, тероризм - тяжке обвинувачення, і її чоловік абсолютно не причетний до цього злочину.

За словами матері іншого політв'язня - Сейрана Салієва - Росія своїми судами над кримськими мусульманами продовжує в Криму «37-й рік».

«Як і раніше нас «трійки» судять ... Виходить «37-й рік», коли насильно саджали, в ГУЛАГ відправляли, виселяли - те ж саме, тільки терміни використовують інші. Раніше було клеймо «ворог народу», зараз - «диверсант», «терорист», «вимагач», - говорить Зодіє Салієва.

За її словами, у родичів заарештованих єдина надія на те, що «світова спільнота змусить Росію звільнити невинно засуджених дітей, деякі з яких вже по чотири роки сидять».

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд, що у Ростові-на-Дону, 26 серпня продовжив на шість місяців арешт вісьмом фігурантам другої Бахчисарайського «справи Хізб ут-Тахрір»: Марлен Асанов, Сервер Зекір’яєв, Ернес Аметов, Тимур Ібрагімов, Сейран Салієв, Мемет Бєлялов, Сервер Мустафаєв і Едем Смаїл залишаться в СІЗО до 13 лютого 2020 року.

Раніше підконтрольний окупаційній владі Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт трьом фігурантам другої сімферопольської групи у «справі Хізб ут-Тахрір» Акіму Бекірову, Сеітвелі Сейтабдієву і Асану Яніков.