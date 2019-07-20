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    Суспільство

    Фільм «Війна химер»: історія про війну, кохання та смерть вже у відкритому доступі

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    Старожицькі наголошують, що їхня мета &ndash; аби до 29-го серпня, річниці Іловайську, трагедії &laquo;Війну химер&raquo; побачило щонайбільше глядачів в Україні та за кордоном - Фільм «Війна химер»: історія про війну, кохання та смерть вже у відкритому доступі
    Старожицькі наголошують, що їхня мета – аби до 29-го серпня, річниці Іловайську, трагедії «Війну химер» побачило щонайбільше глядачів в Україні та за кордоном

    Обираючи майбутнє країни на найближчі п'ять років, згадайте про те, що було п'ять років тому, - режисери фільму

    Фільм «Війна химер» - історія про війну, кохання та смерть вже у відкритому доступі на першій українській онлайн-платформі документалістики. Про це повідомили режисери стрічки Анастасія і Марія Старожицька.

    «Обираючи майбутнє країни на найближчі п'ять років, згадайте про те, що було п'ять років тому», - так Старожицкі прокоментували можливість відкритого перегляду свого фільму «Війна химер».

    За словами Старожицьких, їхній фільм – це історія про війну, кохання та смерть під час війни. «Добровольці батальйону «Донбас» в Іловайську, російські військовополонені, жителі щойно звільнених міст і життя з відлунням загибелі побратимів. Фільм зроблений без державної чи спонсорської підтримки надзвичайної щирості. Успішно проходить фестивальний і прокатний шлях, мав низку праймових телепоказів в Україні та за кордоном», - написали автори стрічки.

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    Старожицькі наголошують, що їхня мета – аби до 29-го серпня, річниці Іловайську, трагедії, що змінила хід війни, «Війну химер» побачило щонайбільше глядачів в Україні та за кордоном. «Адже у розслідуванні того, що сталося, досі не розставлено належні крапки», - вважають митці.

    Зараз Анастасія та Марія Старожицькі працюють над новою стрічкою, це антиутопія «Віддушина», вже художній повнометражний фільм, в якому проблема глобального потепління в поствоєнному світі недалекого майбутнього отримає несподіване рішення.

    А 29-го серпня на екрани виходить художня стрічка «Іловайськ-2014», де частину ролей, разом із головною, виконують ті самі бійці батальйону «Донбас», про яких розповідає «Війна химер».

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