Посольство Росії в Британії визнало Крим територією України

Міністерство закордонних справ України подякувало російському посольству за «визнання очевидного факту»

Посольство Росії у Великій Британії на своїй сторінці в Twitter опублікувало карту, де анексований Крим позначений територією України.

На це на своїй сторінці в Twitter звернуло увагу МЗС України.

Поруч із картою, на якій Крим позначений територією України, російське посольство процитувало свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова про «проведення країнами НАТО агресивної політики по відношенню до Москви».

Thank you, @RussianEmbassy for admitting the obvious!



We expect other #Kremlin entities to follow your example - @mfa_russia and etc.#CrimeaIsUkraine https://t.co/hfOfSLMUAC