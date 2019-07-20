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    Суспільство

    Посольство Росії в Британії визнало Крим територією України

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    У МЗС України ллчікують, що інші російські відомства теж визнають, що Крим &ndash; це Україна - Посольство Росії в Британії визнало Крим територією України
    У МЗС України ллчікують, що інші російські відомства теж визнають, що Крим – це Україна

    Міністерство закордонних справ України подякувало російському посольству за «визнання очевидного факту»

    Посольство Росії у Великій Британії на своїй сторінці в Twitter опублікувало карту, де анексований Крим позначений територією України.

    На це на своїй сторінці в Twitter звернуло увагу МЗС України.

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    Поруч із картою, на якій Крим позначений територією України, російське посольство процитувало свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова про «проведення країнами НАТО агресивної політики по відношенню до Москви».

    Міністерство закордонних справ України подякувало російському посольству за «визнання очевидного факту».

    «Ми очікуємо, що інші відомства Кремля підуть за вашим прикладом. Крим – це Україна», – йдеться в повідомленні.

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