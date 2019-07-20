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    Суспільство

    Клімкін розповів, хто в Європі найбільший лобіст ідеї «руського миру» для України

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    У Франції явно зростають думки про те, що Україна має залишитися на перспективу буферною зоною для західної Європи, - Клімкін - Клімкін розповів, хто в Європі найбільший лобіст ідеї «руського миру» для України
    У Франції явно зростають думки про те, що Україна має залишитися на перспективу буферною зоною для західної Європи, - Клімкін

    У Франції є багато політиків і бізнесменів, які не хочуть створювати собі проблеми з Росією і не хочуть бачити Україну як частину Європи, - голова МЗС

    Голова МЗС Павло Клімкін розповів, що в Європі найбільшим лобістом ідеї «руського міру» для України на сьогодні є Франція. Про це міністр розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

    За словами Клімкіна, у Франції зростають дискусії стосовно того, щоб в нашому регіоні, і це не тільки Україна, а й умовно Молдова, був якийсь спільний менеджмент. «Це означає - менеджмент російський. Я бачу все більше людей, які про це говорять, і політиків, і на конференціях», - стверджує дипломат.

    При цьому Клімкін зазначив, що він не говорить, «що це позиція Макрона».

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    «Але у Франції явно зростають думки про те, що ми маємо залишитися на перспективу буферною зоною. Для багатьох у Франції це вигідно, оскільки є чималий прошарок політиків і бізнесменів, які не хочуть створювати собі проблеми з Росією і не хочуть бачити Україну як частину Європи. Вирішення ситуації по Україні - це як баба з возу», - вважає очільник МЗС.

    Водночас, на думку Клімкіна, у Німеччині це не є домінуючим трендом, але загрозливі тенденції теж існують.

    «Є прагнення до створення нової «нормальності» з Росією. Я вважаю, що це може підтримати більше половини європейських країн в якийсь момент. Тобто, я про це можу сказати абсолютно серйозно», - наголошує дипломат.

    Клімкін вважає, що до моменту, коли у Західній Європі вирішать віддати Україну на поталу «руському міру» залишилося небагато часу.

    «Часу у нас точно небагато. Якщо подивитися міжнародний контекст по всіх напрямках, то він погіршується, ускладнюється. Подивіться на Близький схід, є кампанія в США, є якісь торговельні суперечки», - говорить міністр МЗС.

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