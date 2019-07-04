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    Суспільство

    Французький корабель зайшов у Чорне море на час «Сі Бриз-2019»

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    Французький&nbsp;розвідник не буде брати участі в міжнародних навчаннях &laquo;Сі Бриз-2019&raquo;, швидше, він буде спостерігати за російськими кораблями - Французький корабель зайшов у Чорне море на час «Сі Бриз-2019»
    Французький розвідник не буде брати участі в міжнародних навчаннях «Сі Бриз-2019», швидше, він буде спостерігати за російськими кораблями

    Корабель радіоелектронної розвідки сил НАТО був побудований для перехоплення і аналізу сигналів, в тому числі, за допомогою супутників

    Французький корабель радіоелектронної розвідки А759 Dupuy de Lome увечері 3 липня увійшов в чорноморські води. Про це повідомляє одеське видання «Думська».

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    Зазначається, що корабель радіоелектронної розвідки сил НАТО був побудований для перехоплення і аналізу сигналів, в тому числі, за допомогою супутників. Сам корабель був введений в експлуатацію у 2006 році. Екіпаж корабля складається з 30 моряків і 80 операторів розвідапаратури.

    Раніше цей корабель неодноразово входив в Чорне море для розвідувальних дій. «Дюпюї-де-Лом» був присутній у чорноморських водах у 2006, 2010, 2014 і 2015 роках.

    Наголошується, що французький розвідник не буде брати участі в міжнародних навчаннях «Сі Бриз-2019». Швидше, він буде спостерігати за російськими кораблями, які стежать за американським есмінцем «Карні».

    Зазначимо, раніше Росія направила свої кораблі для контролю навчань, організованими Україною і НАТО, «Сі Бриз-2019». Зокрема, РФ виставила для контролю і спостереження судно «Касімов» і сторожовий корабель «Питлівий». Так само для чергування були задіяні літаки морської авіації РФ.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесу прибув американський есмінець США USS Carney. Разом з тим стало відомо, що до Одеси вперше прибуде високошвидкісне десантне судно США USNS Yuma для участі в міжнародних навчаннях «Сі-Бриз 2019».

     

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