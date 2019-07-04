Яценюк у Торонто: Політичне лідерство - це виклик і для нового президента, і нового парламенту, і нового уряду



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Фото: nfront.org.ua

«Ми як країна твердо віримо, що настане час, коли Україна стане членом і ЄС, і НАТО. Ми виконаємо свою «домашню роботу», тому що це - воля народу», - наголосив лідер «Народного фронту»

«Політичне лідерство - це виклик і для нового президента, і для нового парламенту, і нового уряду. Чи буде у них мужність показати результат. Чи зможуть вони провести потужні, можливо непопулярні, але необхідні реформи», - сказав Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк під час третьої Конференції з підтримки реформ в Україні 3 липня в Торонто. Про це йдеться на у повідомленні на сайті «Народного фронту».

Говорячи про те, яку програму може втілювати нова українська влада і новий президент, Арсеній Яценюк зазначив: «У політиці немає магів. Представники влади - не чарівники, вони не можуть творити дива. Це дуже важливо зрозуміти усім - як у нашій країні, так і за її межами».

Він нагадав, що коли обійняв посаду Прем'єр-міністра в 2014 році, на єдиному казначейському рахунку було $10000: «У нас не було війська, не було поліції. Ми не мали газу, практично вичерпалася електроенергія, інфляція зростала неймовірними темпами, мінус 10% ВВП. Ми були на межі катастрофи. Але ми вижили».

«Я ніколи не скажу, що це моя заслуга. Це заслуга українського народу. Ми врятували нашу країну», - сказав він.

«Ми зробили те, що можемо. Чи можемо ми зробити більше? Сподіваюся, так. Саме тому я бажаю удачі президенту Зеленському», - зазначив лідер «Народного фронту».

«Наскільки я розумію, і новий президент, і новий уряд будуть робити практично те, що робили ми. Це така сама медична інструкція. Це такий самий економічний протокол. МВФ критикують в усьому світі. І що? Покажіть мені альтернативу. Альтернативи немає. У всьому світі критикують жорстку економію. І що? Можна витрачати тільки те, що заробили. Якщо витратите більше - будете неплатоспроможними… Якщо у вас закінчаться гроші, ви збанкрутуєте», - підкреслив Арсеній Яценюк.

Арсеній Яценюк підкреслив, що в України зараз є кілька ворогів: «Головним ворогом української держави є Російська Федерація. Крім цього, у нас є інші вороги - демагоги, популісти й безумці в політиці. У нас є ще один ворог - відсутність єдності в Європейському Союзі, відсутність єдності між США і ЄС, відсутність єдності всередині НАТО».

«Ми як країна твердо віримо, що настане час, коли Україна стане членом і ЄС, і НАТО. Ми виконаємо свою «домашню роботу», тому що це - воля народу», - наголосив лідер НФ.

«Водночас ми звертаємося до наших партнерів проявити свою сильну політичну волю, підтримати Україну і одного разу - привітати нашу державу як одного з найсильніших членів ЄС і НАТО. Це вулиця з двостороннім рухом: і ви, і ми, зацікавлені в успіху України», - підкреслив Арсеній Яценюк.

Конференція з підтримки реформ в Україні (Ukraine Reform Conference) - ключова щорічна міжнародна подія, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні.

Цьогорічна подія в Торонто - уже третя конференція з підтримки реформ в Україні - попередні відбувалися Лондоні в 2017 році та у Копенгагені в 2018-му.