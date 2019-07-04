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    У РФ назвали основну причину загибелі моряків на суперсекретному «Лошарику»

    • Розсилка
    У РФ назвали основну причину загибелі моряків на суперсекретному «Лошарику»

    Моряки-підводники загинули через пожежу в акумуляторному відсіку, повідомив Шойгу

    Основною причиною надзвичайної події на глибоководному апараті в Баренцевому морі, внаслідок якого загинули 14 підводників, стала пожежа в акумуляторному відсіку. Про це президенту РФ Володимиру Путіну доповів міністр оборони Сергій Шойгу, повідомляється на сайті Кремля в четвер, 4 липня.

    «Встановлено основну причину події - це пожежа в акумуляторному відсіку», - повідомив Шойгу, додавши, що далі пожежа «отримала якесь поширення».

    Також Шойгу доповів Путіну про те, що пошкоджений пожежею глибоководний апарат ВМФ підлягає відновленню. «Перша оцінка - ремонт можливий. В нашому випадку не просто можливий, а обов'язковий», - сказав Шойгу, уточнивши, що зараз оцінюються терміни, в які можна буде виконати ці роботи.

    За словами міністра, ядерна енергетична установка на постраждалому від пожежі підводному апараті повністю ізольована і безлюдна.

    «Плюс до цього, діями екіпажу виконані всі необхідні заходи щодо захисту установки, вона повністю в працездатному стані», - сказав глава Міноборони.

    Він підкреслив, що це дозволяє сподіватися на «досить короткі терміни з відновлення апарата».

    Пожежа спалахнула ввечері 1 липня, ймовірно, на апараті російського глибоководного атомного підводного човна АС-12 «Лошарик» (в Росії засекретили тип судна). Це науково-дослідницький апарат, який виконував завдання у російських територіальних водах. Пожежа загорілась, коли підводники проводили біометричні вимірювання: всі 14 моряків-членів екіпажу задихнулись чадним газом.

    Інші ЗМІ повідомляють, що пожежа виникла не на самому «Лошаріку», а на його носії – звичайному атомному підводному човну (БС-64 «Підмосков’я» або «Оренбург»).

    Згідно з інформацією з відкритих джерел, «Лошарік» - атомна глибоководна станція , не несе озброєння і може виконувати спеціальні завдання. Здатний занурюватися на глибину до 6000 метрів, поки що було продемонстровано занурення апарату на глибину до 3000 метрів. Технічні характеристики АС-12 засекречені.


     

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