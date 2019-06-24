Війна за столицю. Кличко застеріг Зеленського від повторення кроків Януковича



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київський міський голова Віталій Кличко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Якщо нова влада методами Януковича зробить так, що мер Києва зможе тільки покладати квіти, то це буде велика помилка, застерігає Віталій Кличко

Столичний мер Віталій Клично в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» прокоментував чутки про те, що зараз нова президентська команда може провернути той же трюк, який кілька років тому зробила команда Януковича з Леонідом Черновецьким. Тоді Олександра Попова призначили головою КМДА, а мера Черновецького тишком-нишком відсунули від справ. Зараз же, саме кандидатура генпродюсера «1+1» Олександра Ткаченка, начебто, розглядається на посаду глави КМДА.

«Я хочу застерегти від таких кроків, які робив Віктор Янукович. Не маючи кандидата від Партії регіонів, який би виграв вибори мера, вони навмисно внесли правки в Закон про столицю, де завжди було прописано, що кияни обирають і законодавчу, і виконавчу владу, яку очолює київській міський голова, який одночасно є і головою адміністрації. Ми пам’ятаємо, як Янукович зробив це, і місто Київ було без мера більше трьох років. Це - знищення місцевого самоврядування. Це будуть ті ж самі методи, - якщо вони хочуть іти шляхом Януковича і позбавити Кличка повноважень, аби він міг тільки покладати квіти. Але ж кияни обрали мера і очікують від нього реалізації заявлених планів, подолання тих викликів, які є в нашому місті», - наголосив Кличко.

Він підкреслив, якщо команда президента піде на такі кроки, це буде велика помилка. «І я не знаю, як кияни зможуть це сприйняти – що їм мера призначають», - зазначив міський голова.

Можливе встановлення двовладдя в столиці Кличко вважає некорисним та неефективним.

«У нас немає зараз часу боротися один з одним. У нас великі зовнішні виклики, і якщо ми ще всередині почнемо боротьбу, більш того - в столиці, це буде велика проблема», - наголосив він.

Кличко також прокоментував, чи обговорював він це питання на зустрічі з Зеленським, чи тоді воно ще не стояло. «Не стояло. Але думаю, ці чутки з’явилися не просто так. Я хочу застерегти: такі кроки можуть нести великі ризики і для влади, і для міста, і для країни. Кияни, і не тільки кияни, і наші партнери за кордоном будуть сприймати це як руйнування місцевого самоврядування. Тому що такого немає в жодному європейському місті, де законодавча і виконавча влади поєднуються в одній персоні - мера міста. Ми знов повертаємся до минулих часів Януковича й граємось в якісь ігри, чи рухаємося до Європи?», - сказав мер Києва.

Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Зеленський склав присягу і став шостим президентом.