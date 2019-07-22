Бал «слуг». Як Зеленський вітав свою партію з перемогою

Виступ Володимира Зеленського під пильним наглядом соратників Андрія Богдана та Дмитра Разумкова Фото: Сегодня

Після тріумфу майбутні депутати сядуть за парти

Результати парламентських виборів партія «Слуга народу» за доброю традицією зустрічала у елітному бізнес-центрі «Парковий». Це місце фартове для ЗеКоманди: саме тут у ніч після президентських виборів (у першому і другому турах) тріумфував Володимир Зеленський. Його 73% вже увійшли в історію України, як найвищий показник підтримки кандидата на виборах президента. Вчора ж дивувати настала черга партії нового президента…

Мета – 50%

Робота «зеленого» штабу цього разу була розміренішою. Менше журналістів, менше гостей, розслабленіша команда. Заповітну планку у 50%, як обіцяли окремі соціологи, партія нового президента не брала. Це стало зрозуміло ще в обід, коли з’явились перші неофіційні дані екзитполів. Обличчя представників штабу видавало певне розчарування. Але перемога все одно залишалась беззаперечною.

Машини з кортежу президента Зеленського журналісти помітили біля «Паркового» ще задовго до восьмої вечора. Тому головна інтрига була розкрита: усі чекали на вихід глави держави до преси. І він з’явився, майже не помітно, у натовпі високих охоронців та найближчої свити.

Зеленський радо сприйняв результати, які висвітились на великому екрані. «Слуга народу» за даними екзитполів набирала понад 44%, і це рекордний показник для української партії. «73% було б краще, але…», - не втримався Зеленський, аби не нагадати соратникам про свою блискучу перемогу. Але відразу ж похвалив усю команду і окремо її першого номера Дмитра Разумкова і за цей результат.

Далі слово отримав Олександр Ткаченко, керівник медіагрупи «1+1», який теж пішов у політику і тепер проходить у парламент. Ткаченко додав ще більше приводів для радості. Повідомив, що за його даними, на усіх 13 округах у столиці, а також у передмістях, перемагають кандидати від «Слуги народу». Дані ЦВК згодом підтвердили: це був не блеф.

«Сьогодні можна розслабитись нашій команді. Але всі ставлять питання щодо місцевих виборів. Вам цікаво? Не розслабляйтесь!», - зробив прозорий натяк Зеленський і перейшов до короткого спілкування з пресою.

Відповідаючи на питання журналістів, глава держави вкотре наголосив, що новим прем’єром має стати людина далека від політики, але близька до економіки. «Привіти» полетіли до Юлії Тимошенко, яка вела кампанію під гаслами «молодий президент – досвідчений прем’єр». За останніми даними, на Банковій на посаду керівника Кабміну тепер всерйоз розглядають екс-заступника голови Нацбанку, представника України в Міжнародному валютному фонді Владислава Рашкована. Перед цим співбесіди проходив керівник НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, але Зеленського він не надихнув.

На питання про прізвище нового главу уряду президент відповів: «Є кандидатури, але не скажу». І ще раз зауважив, що ні Порошенко, ні Тимошенко, ні Вакарчук не вписуються у задані критерії, оскільки всі троє були в політиці.

При цьому на питання про можливість коаліції з партією Вакарчука Зеленський зазначив: «Наша ініціатива до пана Вакарчука була першою, але у нас «трішечки» більше рейтинг ніж у «Голоса». Так, не дуже делікатно, Зеленський пояснив, хто тепер замовляє музику.

Щодо генпрокурора президент лише зазначив: «Буде, але точно не той, чиє прізвище починається на «Лу» і закінчується на «ко».

На цьому глава держави і його свита покинули відкриту частину штабу.

Поки ж Зеленський 15 хвилин виступав перед журналістами, «Главком» став свідком кумедної історії. Кандидат у депутати по 219 округу у столиці Микола Тищенко всіляко намагався пробратися поближче до президента, аби засвітитися у його компанії перед десятками телекамер.

Але натовп був настільки щільним, що навіть «качок» Тищенко не зміг його розштовхати. Кандидат у депутати приречено здався і виліз на парапет поруч з епіцентром подій і повис на ньому, поки президент жартував зі сцени. Вже в ранці дані ЦВК підтвердили: ресторан Тищенко перемагає на окрузі одіозного нардепа Олександра Третьякова.

Коли ж Зеленський зник з довгим почетом у нетрях «Паркового», розважати журналістів взявся перший номер списку партії Дмитро Разумков. Його тепер називають не інакше як майбутній спікер. Для голови «Слуги народу» свято вийшло подвійним: 21 липня його матері, Народній артистці, примі столичного театру російської драми Наталі Кудрі виповнилося 60 років.

Між появами Разумкова та інших керівників штабу час заповнювали «панельними дискусіями» про податки, освіту, боротьбу з корупцією з експертами ЗеКоманди. Практично усі вони потрапили до списку «Слуги народу» і тепер отримають мандат. Треба відзначити, що дискусій, по суті, не було. Експерти просто теоретизували і відповідали на наперед заготовлені питання ведучого.

Ані Разумков, ані голова штабу «Слуга народу» Олександр Корнієнко не балували пресу конкретною інформацією стосовно подальших дій політсили. «Слуги народу» не велися на провокації журналістів і не назвали жодного прізвища кандидатів на посаду прем’єра чи спікера.

У цілому ж настрій у всіх членів партії «Слуга народу», які стали кандидатами з прохідної частини списку, був піднесений. Усміхнені жінки, переважно у білому вбранні, та натхненні чоловіки випромінювали задоволення.

Жінки в білому збираються стати основними борцями з корупцією у парламенті

Майбутня коаліція

Про склад майбутньої коаліції вчора спікери партії говорили не охоче. Радили дочекатись попередніх даних ЦВК, які давали б точніший розклад сил у парламенті. І, дійсно, вранці картина прояснилась: «Слузі народу» цілком по силах сформувати монобільшість. За попередніми даними, фракція «слуг» може зібрати 250 своїх депутатів. Тепер перед партією Зеленського постає питання: чи треба їй конституційна більшість? Лише у цьому випадку їй знадобляться союзники. І тут першим у черзі стоятиме «Голос», який може завести в Раду біля 20 чоловік, а потім вже «Батьківщина» з 25 мандатами.

Друге питання: кого ж привів на хвилі небаченої підтримки Зеленський і його партія. За останніми даними, у парламент проходять ресторатори, пародисти, шоумени, фотограф та тамада. Усі вони перемогли лише за рахунок бренду.

Як стало відомо «Главкому», у партії розуміють проблему низької готовності своїх висуванців до законотворчості. Саме тому найближчий місяць армія «новачків» української політики почне інтенсивно вивчати економіку та право. Зокрема, до процесу навчання депутатів буде залучена Київська школа економіки.

Трохи більше про атмосферу у «Слузі народу» «Главкому» розказала Роксолана Підласа – кандидат під прохідним номером 104 у списку партії. «Коли мені запропонували долучитися до політсили, одним із перших питань, яке мене цікавило, було щодо наявності планів змінити чи скасувати закон про мову. Мене запевнили, що цього не буде», - зазначила вона.

За словами ще одного із прохідних» списочників партії, багато членів політсили не схвалюють ідею Зеленського щодо люстрації, аби розширити її і на державних діячів часів президента Порошенка. «Це було задля красного слівця, передвиборча обіцянка. Побачите, вона не матиме подальшого розвитку», - запевнив «Главком» один з членів партії.

Теж саме і з тарифами. За даними «Главкома», відразу після президентських виборів Зеленський зібрав головних фахівців своє команди з енергетики. Вони в один голос запевнили президента, що ніякої мови про їх зниження не може бути. Спочатку Зеленський вимагав знайти такі можливості, а потім поставив задачу-мінімум: принаймні, не допустити зростання.

Наталія Сокирчук, «Главком»