У Зеленського влаштували кастинг кандидатів на голову КМДА - ЗМІ



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Ілля Сагайдак хоче обійняти посаду глави КМДА

На оглядини в Офіс президента ходять потенційні кандидати на посаду голови КМДА

В Офісі президента Володимира Зеленського триває кастинг кандидатів на посаду глави Київської міської держадміністрації.

Про те, що в ОП на співбесіду ходив депутат Київради Ілля Сагайдак (фракція «Солідарність») KV розповіли два джерела, близькі до керівництва партії «Слуга народу».

«Ілля (Сагайдак. – Ред.) вже сходив на оглядини в ОП і, за чутками, навіть зустрівся з Володимиром Зеленським», - розповів один із співрозмовників видання.

За його словами, в ОП ніхто не виключає можливості, що Сагайдаку може бути запропонована посада, як мінімум, заступника голови КМДА. «Чутки ходять різні: від першої посади (голови КМДА. – Ред.) - до заступника голови КМДА, в тому числі, першого заступника. Поки всі принюхуються і про підготовку документів на затвердження говорять дуже боязко. Але ймовірність, що процес почнеться, є», - запевнив він.

Ілля Сагайдак з'явився в оточенні Володимира Зеленського ще на етапі виборчої кампанії. Сагайдак мало не оселився в штабі тоді ще кандидата в президенти і його представляли гостям як «експерта з економічних питань».

З березня 2016 по липень 2017 року Ілля Сагайдак займав посаду заступника голови КМДА Віталія Кличка і курирував сферу транспортної інфраструктури (зараз цю посаду обіймає Дмитро Давтян). Однією з причин звільнення Сагайдака з КМДА стало його «недбале ставлення» до вирішення проблем в Солом'янському районі, точніше кажучи - обвалення Шулявського шляхопроводу 27 лютого 2017 року.

Сагайдак ображений на Кличка і вважає своє звільнення необґрунтованим. \

Крім того, головою КМДА може бути призначений гендиректор телеканалу Ігоря Коломойського «1+1» Олександр Ткаченко. Але, за словами ще одного партійця в «Слузі народу», сам Ткаченко не горить бажанням йти на керівництво столицею. «Стоїть питання: хто стане спікером Верховної Ради. У Саші (Ткаченка. – Ред.) одні з кращих даних на цю посаду. Звичайно, краще бути спікером парламенту, другою особою в державі, а то і першим, ніж розгрібати «авгієві стайні» Києва», - зазначив партієць.

Також ЗМІ повідомляють, що на співбесіду в якості претендента на главу КМДА ходив і Андрій Холодов - №22 виборчого списку «Слуги народу», столичний бізнесмен, який заробляє на роздрібній торгівлі сигаретами і МАФах.

Нагадаємо, нещодавно мер Києва Віталій Кличко заявив, що у разі розподілу повноважень мера столиці і голови Київської міської державної адміністрації він ініціюватиме дострокові вибори київського міського голови.

10 липня відбулася зустріч мера Віталія Кличка з президентом Володимиром Зеленським. Президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею: голова КМДА - його вертикаль і він збирається туди призначити свою людину.

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