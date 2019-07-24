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    У Зеленського назвали прізвища одіозних політиків, які сьогодні заробляють на столиці

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    Олександр Ткаченко, №11 в списку &laquo;Слуги народу&raquo; - У Зеленського назвали прізвища одіозних політиків, які сьогодні заробляють на столиці
    Олександр Ткаченко, №11 в списку «Слуги народу»
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Олександр Ткаченко назвав прізвища двох забудовників, які є реальними проблемами Києва

    Гендиректор «1+1» та №9 в списку «Слуги народу» Олександр Ткаченко розповів, хто з політиків зараз заробляють на будівництві в столиці.

    В інтерв’ю «Цензор.нет» Ткаченко натякнув, що саме під величезну забудову чинним нардепом Максимом Микитасем на Виноградарі прокладається гілка метро.

    «Який також ремонтує Шулявський міст. І під заставу грошей, які Микитась отримав за цей міст, він купує будівлю в центрі Києва. Ось це реальність!» - сказав кандидат в депутати від президентської партії.

    Також він зазначив, що кандидат в депутати Вадим Столар (11-й номер в списку «Опозиційної платформи за життя») є тіньовим керівником столиці.

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    «Про яке (тіньове управління – Ред.) знає будь-який чиновник або бізнесмен в місті», - нарікає Ткаченко.

    Забудовника Андрія Вавриша, який є знайомим керівника офісу президент Богдана, Ткаченко вважає лише гіпотетичною проблемою.

    Нагадаємо, за результатами позачергових парламентських виборів «Слуга народу» отримує 43,18% голосів. Такий результат дає їм 122 депутатських мандати в новій Раді.

    Під час виборчої кампанії Микитась відзначився тим, що облаяв голову сільради Любеча Ріпкинського району Чернігівської обл.

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