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    Суспільство

    Геращенко прокоментувала акцію протесту біля американського есмінця в Одесі

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    Ірина Геращенко вважає, що&nbsp;американський есмінець - це підтримка України - Геращенко прокоментувала акцію протесту біля американського есмінця в Одесі
    Ірина Геращенко вважає, що американський есмінець - це підтримка України

    Дуже боляче, коли на страшній смерті молодої жінки продовжуються огидні спекуляції, - Геращенко

    Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко прокоментувала акцію протесту біля есмінця ВМС США «Дональд Кук». Про це йдеться на її сторінці у Facebook.

    Геращенко заявила, що вона не розуміє, чому активісти влаштували акцію «Хто вбив Катю Гандзюк» біля американського корабля.

    «Сьогодні в Одесі, на борту есмінця зранку мала відбутися зустріч родин військовополонених моряків з американськими і європейськими дипломатами, проте з міркувань безпеки вона була скасована через інцидент, що стався напередодні», - написала політик.

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    За словами Геращенко, багато родин добиралися до Одеси здалеку і дуже чекали цієї зустрічі.

    «Я знаю настрої сімей. Вони важкі. Мами і дружини, діти і батьки переживають за здоров‘я моряків, прагнуть звільнення хлопців і закликають наших міжнародних партнерів сильніше тиснути на РФ з вимогою звільнення», - зазначила нардеп.

    Геращенко написала, що не розуміє навіщо саме біля американського есмінця влаштовувати акцію.

    «Сказати, що родини моряків в розпачі - це нічого не сказати. Мені дуже боляче, коли на страшній смерті молодої жінки продовжуються такі огидні спекуляції, мета яких - аж ніяк не дізнатися правду, а просто зробити провокації», - обурюється Геращенко і додає, що американський есмінець - це підтримка України, зустріч з родинами - це була б підтримка родин і важливий сигнал РФ з вимогою звільнення моряків. 
    «В мене немає слів», - написала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

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