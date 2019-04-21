Голосування на виборах президента України завершилось на 11 закордонних виборчих дільницях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кількість виборців, які внесені до списків на закордонних виборчих дільницях становить 449 тисяч 175 осіб

Голосування вже завершено в посольстві України в Австралії, в республіці Південна Корея, в Японії, в КНР, Монголії, Малазії, в республіці Сингапур, у Вєтнамі, королівстві Таїланд, Казахстані та Киргизській республіці

Голосування на виборах президента України завершилось на 11 закордонних виборчих дільницях. Про це заявила секретар ЦВК Наталія Бернацька під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

За її словами, голосування вже завершено в посольстві України в Австралії, в республіці Корея, в Японії, в КНР, Монголії, Малазії, в республіці Сингапур, посольстві України у В'єтнамі, королівстві Таїланд, Казахстані та Киргизській республіці.

«З приводу закордонного виборчого округу десь у нас вже завершилось голосування. Кількість виборців, які внесені до списків на закордонних виборчих дільницях становить 449 тисяч 175 осіб. Ми бачимо, що ця кількість збільшилась у порівнянні з першим туром. Станом на 17:00 годину вже завершився процес голосування на 11 закордонних виборчих дільницях», - заявила Бернацька.

Нагадаємо, що в Україні станом на 15:00 проголосували 45,26% виборців у всіх округах. Найбільше проголосували у Чернігівській, Сумській, Київській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях. Найменше виборців проголосували у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Станом на 16:00, у поліцію повідомили про 816 порушень. Найбільше порушень з Дніпропетровської, Київської та Донецька областей. Зокрема, громадянська мережа «Опора» зафіксувала передчасне заповнення протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці у селі Мирне Біляївського району Одеської області.