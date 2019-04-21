Третина звернень про порушення стосується відсутності в списках - штаб Зеленського



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Деякі виборці, які голосували в першому турі, не знайшли себе сьогодні в списках

Координатор передвиборчого штабу Зеленського Олександр Корнієнко повідомив, що вже є 1251 звернень про порушення.

Про це представник «Зе!Команди» сказав сьогодні на брифінгу.

За його словами, третина звернень стосувалась того, що вони не знайшли себе в списках, хоча ці виборці голосували в першому турі.

Раніше Корнієнко повідомляв, що фіксуються випадки підвезення виборців на дільниці в Києві і великих містах. Також, за його словами, в столиці біля дільниць поширюються листівки від організацій «Відсіч» і «Вільні люди», які містять агітацію проти Зеленського.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк сказав, що станом на 16.00 до органів Національної поліції надійшло 816 заяв і повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.