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    Політика

    Третина звернень про порушення стосується відсутності в списках - штаб Зеленського

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    Третина звернень про порушення стосується відсутності в списках - штаб Зеленського

    Деякі виборці, які голосували в першому турі, не знайшли себе сьогодні в списках

    Координатор передвиборчого штабу Зеленського Олександр Корнієнко повідомив, що вже є 1251 звернень про порушення.

    Про це представник «Зе!Команди» сказав сьогодні на брифінгу.

    За його словами, третина звернень стосувалась того, що вони не знайшли себе в списках, хоча ці виборці голосували в першому турі.

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    Раніше Корнієнко повідомляв, що фіксуються випадки підвезення виборців на дільниці в Києві і великих містах. Також, за його словами, в столиці біля дільниць поширюються листівки від організацій «Відсіч» і «Вільні люди», які містять агітацію проти Зеленського.

    Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк сказав, що станом на 16.00 до органів Національної поліції надійшло 816 заяв і повідомлень, пов'язаних із виборчим процесом.

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