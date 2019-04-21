У Чернівецькій області понад 40 виборців намагалися проголосувати без паспорта



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Після зауважень спостерігача «Опори» виборці покидали приміщення дільничної виборчої комісії, при цьому деякі з виборців заявляли, що другий раз приходити голосувати не будуть

Громадянська мережа «Опора» зафіксувала спроби понад 40 виборців проголосувати без паспорта в 204 окрузі Чернівецької області. Про це йдеться в повідомленні організації.

Згідно з повідомленням, понад 40 виборців приходили без паспортів на ділянку і намагалися отримати бюлетені.

Зазначається, що після зауважень спостерігача «Опори» виборці покидали приміщення дільничної виборчої комісії (ДВК).

При цьому деякі з виборців заявляли, що другий раз приходити голосувати не будуть.

Нагадаємо, станом на 16:00, надійшло 816 заяв та повідомлень про порушення виборчого процесу в ході другого туру виборів в Україні 21 квітня.

Протягом сьогоднішнього дня поліція відслідковує надзвичайно високу активність повідомлень про замінування. Всі вони надходять з тимчасово окупованих територій.