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    Окупанти опитують людей на кримському кордоні щодо виборів в Україні

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    Окупанти опитують людей на кримському кордоні щодо виборів в Україні

    Окупанти проводять опитування про участь у голосуванні, запитують людей в якому місті, за якого кандидата голосуватимуть

    Російські прикордонники на адміністративному кордоні з окупованим Кримом опитують людей про участь у голосуванні на виборах президента України. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

    Повідомляється, що всі контрольні пункти працюють у штатному режимі. Конфліктних ситуацій, а також провокацій з боку окупантів не зафіксовано.

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    За інформацією громадян, які перетинають адміністративний кордон окупованого Криму в напрямку материкової частини України, окупанти проводять опитування про те, чи будуть вони голосувати, в якому населеному пункті, за якого кандидата і на виборчій дільниці.

    Нагадаємо, станом на 16:00, надійшло 816 заяв та повідомлень про порушення виборчого процесу в ході другого туру виборів в Україні 21 квітня.

    Крім того, було повідомлення про замінування виборчої дільниці в Донецькій області. Більше всього повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом, надійшло в Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях.

    Також зазначимо, що серед офіційних сторінок в соцмережах в день виборів рекламу транслює лише сторінка «Команда Зеленського». 

    Протягом сьогоднішнього дня поліція відслідковує надзвичайно високу активність повідомлень про замінування. Всі вони надходять з тимчасово окупованих територій. 

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