Головний рабин Києва наполягає: Антисемітизму в Україні зараз нема. Проте колись був



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Президент України Володимир Зеленський та головний рабин Києва Йонатан Біньямін Маркович

«Про який антисемітизм можна казати, якщо президент України – єврей, якого обрали понад 70% населення?», - Йонатан Біньямін Маркович

Головний рабин Києва Йонатан Біньямін Маркович заперечив, що українці є антисемітами. «Україна має антисемітську історію, чого ми не можемо заперечувати. Але сказати, що зараз українці є антисемітами, було б неправдою», – сказав в інтерв’ю «Главкому» Йонатан Біньямін Маркович.

Рабин зазначив, що, звісно, всюди буває ксенофобія, є люди, які не люблять меншість, але в Україні не ставляться до євреїв якось неправильно. «Про який антисемітизм можна казати, якщо президент України – єврей, якого обрали понад 70% населення? Люди б, мабуть, зважали на його національність, якби у нас була антисемітська країна», – зауважив Йонатан Біньямін Маркович.

Йонатан Біньямін Маркович підтвердив, що стереотип про «український антисемітизм» існує, бо єврейські погроми тут дійсно були і українці в них брали участь. Але, на його думку, сьогодні в Україні набагато менше антисемітських настроїв, ніж навіть в Європі.

За словами рабина, хтось, можливо, зацікавлений в тому, щоб про Україну говорили у світі, як про антисемістську державу, у цьому може бути зацікавлена Росія, але насправді антисемітизму в Україні зараз нема.

При цьому Йонатан Біньямін Маркович зауважив, що його прадіда і прабабку тут спалили. «І це були не німці, а українці. Сусіди, їхні друзі. Це сталося поруч з Ужгородом», – розповів рабин.

Рабин пояснив на прикладі, що особисто вважає проявами антисемітизму: «колись давно я пішов на Хрещатику у магазин мобільного зв’язку, а молода людина, побачивши мене, почала кричати «Хайль, Гітлер!». Або нещодавно в Херсоні в синагогу кинули «коктейль Молотова»».

Йонатан Біньямін Маркович висловив вдячність міністру внутрішніх справ: «якщо є якісь антисемітські речі, він одразу включається. Я з ним в цьому плані завжди на зв’язку, він особисто допомагає».

Нагадаємо, посол Ізраїлю Йоель Ліон заявив, що якщо слідувати настановам Міжнародного альянсу пам’яті жертв Голокосту, в Україні є підйом антисемітизму.

Минулого року провідне ізраїльське видання наголошувало, що в Україні склався унікальний випадок: «Україна – єдина країна в світі, окрім Ізраїлю, де президент і прем'єр-міністр є євреями».

Торік олігарх Ігор Коломойський дав інтерв’ю ізраїльській газеті Мakorrishon, де розповів, що Володимир Зеленський не релігійний єврей, але «ми працюємо над тим, щоб він принаймні дотримувався Шаббату.