Посол Ізраїлю звинуватив Україну у посиленні антисемітизму



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Посол Ізраїлю Йоель Ліон Фото: Ізраїль в Україні - Israel in Ukraine/Facebook

Дипломат пояснив українцям: якщо ви думаєте, що багато євреїв займаються бізнесом у вашій країні – це антисемітизм

Посол Ізраїлю Йоель Ліон заявив, що якщо слідувати настановам Міжнародного альянсу пам’яті жертв Голокосту, в Україні є підйом антисемітизму.

Про це посол заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

«Знову-таки, що таке антисемітизм? Якщо йти за визначенням IHRA, то так: у вас є підйом антисемітизму в Україні. Якщо люди міркують про те, що дуже багато євреїв займаються бізнесом в Україні - це антисемітизм, це ненормальна річ…Якщо ви переписуєте історію — це антисемітизм. Якщо люди пишуть образи на синагозі - це антисемітизм», — заявив Ліон.

За словами посла, він може піти навіть далі, адже начебто знає, «що багато хто в Україні обговорюює, чи можна використовувати певне слово замість слова «єврей» в українській мові».

«Але якщо євреї вважають, що вживання цього слова — антисемітизм, значить, це і є антисемітизм, крапка! Це не питання дискусій про те, чи вживалося це слово колись в минулому чи ні, в якому значенні і т. д. Якщо людина вважає, що це погане слово, значить, так і є Якщо поруч з Майданом продаються поштові листівки з нацистською символікою, не потрібно, щоб хтось йшов і скаржився».

За словами Ліона, поліція повинна сама автоматично приходити туди, і розбиратися з цим, як з проявом антисемітизму.

«І якщо хтось говорить щось погане про Ізраїль — це теж антисемітизм, нехай навіть для цього люди використовують слово «сіонізм», щоб прикрити свій антисемітський меседж», — заявив посол.

Ще минулого року провідне ізраїльське видання наголошувало, що в Україні склався унікальний випадок: «Україна – єдина країна в світі, окрім Ізраїлю, де президент і прем'єр-міністр є євреями». Про це газета The Jerusalem Post написала, аналізуючи результати українських виборів. Нагадаємо, що уряд Володимира Гройсмана склав свої повноваження 29 серпня 2019 року. А Володимир Зеленський офіційно вступив на посаду президента України 20 травня 2019 року.

Раніше Ізраїлю виділив Україну як проблемний регіон у своєму щорічному звіті з антисемітизму. Автори звіту нарахували понад 130 зареєстрованих антисемітських інцидентів в Україні у 2017 році.

Нагадаємо, що торік олігарх Ігор Коломойський дав інтерв’ю ізраїльській газеті Мakorrishon, де розповів, що Володимир Зеленський не релігійний єврей, але «ми працюємо над тим, щоб він принаймні дотримувався Шаббату».