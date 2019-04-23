Jerusalem Post: Україна – єдина країна в світі, окрім Ізраїлю, де президент і прем'єр-міністр є євреями



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Володимир Зеленський та Володимир Гройсман: в Україні до влади прийшли євреї Колаж: Главком

Минулого року уряд Ізраїлю назвав Україну проблемним регіоном у своєму щорічному звіті з антисемітизму

Впливове ізраїльське видання звертає увагу на унікальний випадок, який склався в Україні після останніх виборів. «Україна – єдина країна в світі, окрім Ізраїлю, де президент і прем'єр-міністр є євреями», - пише щоденна ізраїльська газета The Jerusalem Post, аналізуючи результати українських виборів.

«Лідерство комедійного актора Володимира Зеленського за результатами екзит-полів (згідно з якими він отримав понад 73% голосів) виявилося настільки очевидним, що змусило чинного президента Петра Порошенка зробити заяву про поразку ще до того, як були отримані офіційні результати виборів», - коментує видання.

Ізраїльтяни-противники Петра Порошенка успіхом Зеленського зовсім не здивовані. На їхнє переконання, українці віддали перевагу недосвідченному Зеленському на фоні масового невдоволення корупцією, яку, незважаючи на обіцянки попереднього президента, так і не вдалося подолати за 5 років.

Та факт рішучої перемоги людини з єврейським корінням на українських виборах ізраїльтян таки вражає, зважаючи на те, що Зеленський згадував про своє походження під час виборчої кампанії.

Адже ще минулого року уряд Ізраїлю виділив Україну як проблемний регіон у своєму щорічному звіті з антисемітизму. Автори звіту нарахували понад 130 зареєстрованих антисемітських інцидентів в Україні у 2017 році.

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Нагадаємо, що нещодавно олігарх Ігор Коломойський дав інтерв’ю ізраїльській газеті Мakorrishon, де розповів, що Володимир Зеленський не релігійний єврей, але «ми працюємо над тим, щоб він принаймні дотримувався Шаббату».