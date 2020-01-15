У Пристайка відповіли на звинувачення з боку Ізраїлю в антисемітизмі



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В МЗС України наголосили, що цивілізовані нації мають виходити з принципу вшанування усіх загиблих, а дискусії у цій сфері мають точитися на рівні істориків і експертів, а не політиків

Міністерство закордонних справ України наголошує, що Україна рішуче засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму, а органи влади на всіх рівнях докладають зусиль для боротьби з їх проявами. Таку позицію українське зовнішньополітичне відомство висловило у зв’язку із заявою МЗС Ізраїлю від 13 січня 2020 року.

«Це було також визнано впливовими міжнародними та неурядовими організаціями, а також Міністерством у справах діаспори Ізраїлю. Така оцінка збігається з даними єврейської громади України і національних правозахисних неурядових організацій», - йдеться у повідомленні МЗС України.

У відомстві наголосили, що збереження історичної пам’яті про трагедію Голокосту в Україні, відновлення історичної справедливості, у тому числі щодо тих, хто боровся за незалежність нашої держави і чию пам‘ять на догоду своїм інтересам зганьбила пропагандистська машина СРСР, і надалі залишатимуться важливими напрямами державної політики України.

«Вкотре наголошуємо, що цивілізовані нації мають виходити з принципу вшанування усіх загиблих, а дискусії у цій сфері мають точитися на рівні істориків і експертів, а не політиків», - резюмує МЗС України.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало вшанування ідеологів Українського національного руху, назвавши їх відповідальними за вбивство євреїв під час Голокосту. «Особи, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту та в погромах, а також антисемітські ідеологи Українського національного руху, останнім часом стали предметом публічного вшанування в Україні. У відповідь на це та на розголос в українській пресі ізраїльське Міністерство закордонних справ висловлює засудження цих явищ», - йшлося в заяві посольства Ізраїлю в Україні.