Коломойський про Зеленського: Він - стовідсотковий єврей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Український олігарх і політичний діяч єврейського походження Ігор Коломойський Фото: makorrishon.co.il

Олігарх розповів ізраїльській газеті Мakorrishon, що Зеленський не релігійний, але «ми працюємо над тим, щоб він принаймні буде дотримуватися Шаббату»

Олігарх Ігор Коломойський міцно тримався за телеканал «1+1», який став головним інструментом у його боротьбі з президентом України Петром Порошенком. Його головною перевагою є Володимир Зеленський, талановитий комік і власник студії «Квартал-95», яка випускає фільми, комедії та сатиричні програми. Про це пише ізраїльська газета Мakorrishon.

Видання розповідає, що близько трьох років тому телеканал почав транслювати політичний серіал «Слуга народу», в якому Зеленський грає роль Василя Петровича Голобородька, вчителя історії, який публікує пост у соцмережі про корупцію в країні. Цей пост за одну ніч змінює життя невідомого вчителя та приводить його з нудних коридорів школи до політичних ешелонів. Василь Петрович робить неймовірне і виграє президентські вибори в Україні.

Через три роки, Зеленський зійшов з екрану телевізора і оголосив себе кандидатом у справжній гонці на президентських виборах в Україні. Це призвело до великого успіху: Зеленський випередив у першому турі зі значним відривом і нинішнього президента Петра Порошенка і його суперницю Юлію Тимошенко.

«Якщо на у другому турі президентських перегонів перемогу отримає Зеленський, це буде остаточна помста Коломойського», - пише Мakorrishon.

«У Зеленського підписаний контракт з «1+1» до 2022 року. Але якщо він виграє і стане президентом, нам доведеться подумати про те, як діяти далі. Зеленський - Майкл Джордан і Джеймс Леброн українського телебачення», - каже про нього Коломойський.

Олігарх розповів, чи планувалося завчасно те, що Зеленський зіграє українського президента у політичному телесеріалі, а пізніше перетвориться з актора в кандидата на посаду президента в реальному житті.

«Я не був частиною цього, але я вважаю, що ця ідея прийшла на думку Зеленському в 2015 році, коли серіал тільки починався, і в 2017 році він повідомив мені, що збирається балотуватися на пост президента. Я сказав йому: Ти божевільний. Потім подумав, чому б ні? Я запитав: Ти вже раніше про це думав? Чому ти не сказав мені? Він відповів, що навіть не сказав своїй дружині і батькам про це, інакше вони б вже по іншому на це дивилися», - розповів Коломойський.

Олігарх також розказав, про його єврейське походження Зеленського: «Сто відсотків єврей». «Він не релігійний, але ми працюємо над тим, щоб принаймні він дотримувався Шаббату, це непросто для людини його професії, крім того, непросто рекламувати іудаїзм в Україні», - визнав Коломойський.

Олігарх уточнив, що сам дотримується Шаббату, як він його розуміє. «Я ніколи не займаюся справами у Шаббат», - сказав Коломойський.

За даними видання, олігарх також активно опікується єврейськими ініціативами в Україні та Ізраїлі. Серед іншого, він створив у Дніпрі величезний єврейський культурний центр, зробив внесок в Яд Вашем (Меморіальний комплекс історії Холокосту) та у відновлення синагоги Хурви в Єрусалимі. У минулому він намагався створити низку проектів, у тому числі онлайн-центр, щоб повідомляти про антисемітські інциденти до загальноєвропейської єврейської бази даних. Але цей проект не викликав ентузіазму у єврейських громадах і ідея залишилися на папері.

Напередодні керівник Об’єднаної єврейської общини України Міхаель Ткач повідомляв, що мати Володимира Зеленського єврейка, проте сам Зеленський не є практикуючим євреєм і одружений на жінці, яка не є єврейкою.

Сам Зеленський відмовився коментувати виданню своє походження, йдеться у статті. Його радник Дмитро Разумков повідомив, що етнічна приналежність кандидатів не має в Україні значення – це толерантна держава, де до всіх ставляться однаково.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у телесеріалі «Слуга народу» виконує роль вчителя історії Василя Голобородька, який згодом стає президентом України.

«Слуга народу» – український комедійний політичний телесеріал виробництва студії «Квартал-95» про неймовірну історію обрання президента України. Прем'єра першого сезону серіалу відбулася 16 листопада 2015 року на українському телеканалі 1+1, а у грудні 2015 року відбувся телевізійний показ останньої 24-тої серії першого сезону. 23 жовтня 2017 почався показ другого сезону «Слуга народу. Від любові до імпічменту», а у листопаді 2017 року відбувся телевізійний показ останньої 24-тої серії другого сезону.

Раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський розказав «Главкому», що у разі його перемоги на президентських виборах одразу ж подасть чотири пріоритетних, на його думку, законопроекти.