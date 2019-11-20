Головний свідок у справі про корупцію Ситника хоче пройти детектор брехні



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Якщо Артема Ситника суд визнає винним в корупційному діянні, він не матиме права обіймати посаду голови НАБУ

Микола Надейко, який і оплачував елітний відпочинок директора НАБУ, заявляє, що готовий пройти детектор брехні

У травні цього року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо керівника НАБУ Артема Ситника. Його звинуватили в тому, що він безкоштовно відпочивав в елітних мисливських угіддях господарства «Поліське-Сарни» в Рівненській області, а рахунок за нього оплачував його друг, бізнесмен Микола Надейко, пише depo.ua.

Сарненській районний суд Рівненської області визнав Ситника винним в адміністративному правопорушенні і присудив 3 400 гривень штрафу. Однак попереду ще одне засідання - Рівненського апеляційного суду, що розгляне апеляцію Ситника, яке має відбутись 22 листопада. Рішення суду може поставити хрест на кар’єрі Артема Ситника – якщо його визнають винним в корупційному діянні, він не матиме права обіймати далі посаду. Ключовий свідок у справі Ситника, Микола Надейко, який і оплачував елітний відпочинок директора НАБУ, заявляє, що готовий пройти детектор брехні.



Про це сам Микола Надейко розповів в інтерв’ю «Обозревателю». За його словами, заяву до поліції подавав не він, а був викликаний у кості свідка і дав свідчення, які повністю підтвердились фінансовими документами, дослідженими слідством. «Я не знаю, хто подавав заяву. Знаю, що вилучили бухгалтерські документи, проводили розслідування, а потім поліція передала цю справу до Сарненського районного суду. Справа стосувалася відпочинку Ситника і того, що він за свій відпочинок не заплатив, - розповів Надейко. - З Артемом Сергійовичем я знайомий десь з 2016 року. Ми з ним потоваришували. Я разів 5, якщо не помиляюсь, допомагав йому з цим. Організовував відпочинок, скажемо так. Йому і його сім’ї».

Микола Надйко також повідомив, що мав зустріч зі свідком зі сторони Ситника, якій передавав прохання директора НАБУ про зустріч і переконував змінити свої свідчення: «Я через Дениса передав, що зустрітись готовий будь-коли, але міняти покази не буду. Я нікого не оговорював, говорив те, що було насправді», - відповів Надейко.



Також Надейко підтвердив, що є радником сестри Олега Бахматюка, проти якого Ситник розслідує справу щодо рефінансування VAB банку - Бахматюк заявляв про конфлікт інтересів у Ситника. «Так, справді я є радником керівника компанії “Авангард”. І почав працювати задовго до того, як з’явилася ця справа. Чи може Ситник бути ображеним на Бахматюка за цю справу? Я цього не виключаю, але стверджувати не можу».



Надейко заявив, що йому неприємні звинувачення в тому, що він ніби оговорює Ситника, адже всі його свідчення підтверджені фінансовою документацією мисливської бази, де відпочивав Ситник: «Якщо є якісь сумніви - будь ласка, я готовий довести свою правоту, що все, що я говорив, всі мої свідчення - абсолютна правда. Мені неприємно, що з мене намагаються зробити якогось брехуна. Готовий в будь який час пройти детектор брехні. Чи готовий зі мною пройти детектор брехні Ситник? Не знаю. Побачимо.