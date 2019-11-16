У директора НАБУ зі мною є прямий конфлікт інтересів, – Бахматюк



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Олег Бахматюк Фото: «Страна»

Конфлікт інтересів із Артемом Ситником полягає в антикорупційній справі проти директора НАБУ – бізнесмен

Голова Ради директорів «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк розповів про конфлікт інтересів та помсту директора НАБУ Артема Ситника у справі VAB банку

Як розповів Олег Бахматюк в інтерв’ю виданню «Страна», в нього була зустріч з головою ОП Андрієм Богданом і Фондом гарантування вкладів, на якій обговорювалося питання реструктуризації заборгованості за схемою виплати 500 млн грн одразу, і по 1 мільярду протягом наступних 8 років. Втім, як розповідає Бахматюк, «Богдан тоді видав спіч, який абсолютно не давав жодної можливості для діалогу», а «справа VAB банку» в підсумку була передана директору НАБУ Артему Ситнику, з яким в Олега Бахматюка є конфлікт інтересів.

«Я зрозумів, що мені там нічого робити. Богдан сконструював модель в тому числі з сигналом Ситнику (голова НАБУ, – ред.) і Рябошапці (очільник ГПУ, – ред). Крім усмішок Богдана мені цікава і суть питання, щоб суспільство знало не тільки манеру спілкування глави ОП, а й його вплив на правоохоронні органи і на прийняття незаконних рішень. Той же самий Касько (заступник генпрокурора, – ред.), який ще вчора бігав з підозрами по Києву, прийняв рішення у справі, яку було закрито двома рішеннями судів. А потім передав Ситнику, з яким у мене прямий конфлікт інтересів», – сказав Бахматюк.

За словами Олега Бахматюка, конфлікт інтересів із Артемом Ситником полягає в антикорупційній справі проти директора НАБУ. 6-го вересня 2019 року Сарненський райсуд Рівненської області визнав Артема Ситника винним в порушенні обмеження для держслужбовців при отриманні подарунків (ч.1 ст.172-5 КУпАП), призначивши йому в якості покарання штраф 3400 гривень.

Йдеться про гучну історію відпочинку Ситника на території мисливського господарства «Поліське-Сарни» в Рівненській області. За повідомленнями ЗМІ, сюди директор Бюро неодноразово приїжджав відпочивати, в тому числі – зустрічав новий 2019 рік. І нібито кожен раз «релакс», проживання та харчування Ситника обходилися в суми близько 100 тис грн. Платив за Ситника бізнесмен Микола Надейко, і директор НАБУ не відобразив всі ці речі в декларації.

«Проти Ситника розслідується антикорупційна справа. Головний свідок там – радник моєї рідної сестри Наталії Василюк – Микола Надейко. Все будується фактично на його свідченнях. У будь-якій цивілізованій країні такий збіг свідчить про наявність конфлікту інтересів, про що прекрасно знав генпрокурор Рябошапка, коли вони незаконно передавали справу Ситнику. І те, що він робить – його особиста помста мені за свідчення Надейка», – зазначає Олег Бахматюк.

«До речі, я з цим Надейко познайомився в будівлі НАБУ в присутності Ситника і його заступника Новака. І вважаю його гарним хлопцем, якого Ситник тупо підставив, – вважає Бахматюк. – Крім того, Ситник взагалі не має права займатися Бахматюком і великим бізнесом. НАБУ має займатися корупцією у вищих ешелонах влади. Тому, щоб була підслідність НАБУ, вони і залучили Писарука (колишній перший заступник глави НБУ, якому також було пред’явлено підозру у справі VAB Банку, – ред.). Це смішно. Де я, а де Писарук?».

Нагадаємо, екс-власник VAB Банку Бахматюк заперечує отримання підозри і змову з екс-заступником голови НБУ Пісаруком.

Як повідомлялося, Бахматюк звинуватив Ситника і Рябошапку у тиску на бізнес через їхні амбіції.