Гончаренко заявив, що з Офісу Зеленського надійшла команда закрити телеканал «Прямий»



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Гончаренко переконаний, що ситуація з телеканалом «Прямий» є свідченням прямої загрози свободі слова

На нараді в Офісі президента за участі силовиків була команда зупинити мовлення «Прямого» через арешт майна - депутат

Найбільш рейтинговий опозиційний телеканал «Прямий» хочуть закрити за наказом з Офісу президента Зеленського. Про це заявив народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко на зсіданні комітету з питань свободи слова.

«Я вважаю, що все, що відбувається навколо телеканалу «Прямий», а це вже не перший місяць – безкінечні перевірки, якісь слідства – все це стосується чомусь одного телеканалу в державі. Я не знаю, яким ще телеканалом цікавиться ДБР», - зазначив депутат.

«Я маю інформацію від своїх джерел, які мене не підводили, що була нарада в Офісі президента за участі силовиків, на якій була команда зупинити мовлення «Прямого» і був знайдений механізм – через арешт майна, продаж його через АРМА і зміну структури власників», - заявив Олексій Гончаренко.

«Очевидним є те, що механізм передачі телеканалу як арештованого майна в АРМА призводить врешті-решт до погіршення стану свободи слова в державі. Бо не переслідуються ті телеканали, які дуже любить влада, а переслідуються ті телеканали, які владу критикують», - зауважив представник «Європейської солідарності».

Гончаренко переконаний, що ситуація з телеканалом «Прямий» є свідченням прямої загрози свободі слова, яка є дуже важливою для України, для захисту демократії в нашій державі.

«Я вважаю, що в ситуації з телеканалом «Прямий» дуже важлива позиція комітету з питань свободи слова, хоча б з точки зору контролю за цим, відповідних звернень, щоб це вийшло на рівень парламентського контролю за дотриманням свободи слова в ситуації з конкретним телеканалом, який на мою думку, і згідно даних моїх джерел сьогодні цілеспрямовано переслідується», - зауважив депутат.

Генеральний продюсер «Прямого» Світлана Орловська, в свою чергу, зазначила, що телеканал звернувся до комітету з питань свободи слова і інформації, бо з літа минулого року ведеться цілеспрямована атака на «Прямий».

За інформацією з власних джерел ДБР знову направило подання про проведення нових обшуків на телеканалі «Прямий». При цьому вона вкотре звернула увагу, що Бюро порушує процесуальні вимоги, звертаючись до скандального Печерського суду Києва, хоча за законом має звертатись за місцем свого розташування до Шевченківського суду.

Орловська також додала, що зараз Нацрада з питань телебачення і радіомовлення також стала дієвим політичним інструментом на шляху до знищення і позбавлення мовлення телеканалу «Прямий».

«Власне вже від початку року було призначено перевірки, і Нацрада, проводячи ці перевірки, розглядаючи ці питання, не спромоглася розглянути питання, яке ми виносили про переоформлення ліцензії ще в грудні минулого року. І найголовніше те, що відбудеться завтра, ми у цьому абсолютно переконані, Нацрада на засіданні збирається позбавити ліцензії на мовлення радіостанції Прямого ФМ», - розповіла вона.

Орловська зауважила, що Нацрада повністю доукомплектована командою Зеленського і тому може ухвалити відповідне рішення.

«Я вважаю, що українська влада має триматися осторонь авторитарних практик, які вона зараз здійснює. І жодне втручання в діяльність каналу є неприпустимим, чи то за допомогою ДБР, чи то за допомогою Нацради. Якщо це ганебні переслідування, засноване на політичній мотивації, продовжиться – це буде особистою заслугою гаранта прав і свобод України, президента Володимира Зеленського», - сказала генпродюрер телеканалу.

Раніше екскерівник слідчої групи ДБР Олег Корецький також заявляв про тиск з боку керівництва ДБР, зокрема першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова, яке давало вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу «Прямий» як речового доказу, внаслідок чого канал мав припинити свою діяльність.

Крім того, в Офіс президента нещодавно призначили адвоката з команди Портнова Олега Татарова, який тепер координує роботу силовиків.