Відома письменниця радить українцям припинити «смішити коміка»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Письменниця Марія Матіос радить українцям озброюватися знаннями

Марія Матіос закликала українців відірватись від телешоу, бо може бути пізно

Відома письменниця, колишня народна депутатка Марія Матіос радить українцям більше читати і користуватись усіма засобами для отримання інформації, а не лише дивитися телевізор. Про це вона сказала в інтерв’ю «Главкому».

Письменниця вважає, що телебачення впливає на людей, при цьому на сьогодні немає нестачі інформації. «Можна, звичайно, полегшити чи звеселити собі життя недуманням. Можна, обклавшись насінням чи попкорном, по-кінськи поіржати, по суті, з приниження самого себе, втупившись у телевізор. Можна і далі «смішити коміка» чи «хохотати маму». Але надійде час, коли котрогось дня так лусне по голові, що може розколотися карк, якщо не думати. А думати можна, озброївшись бодай би елементарними, приступними тобі знаннями, дякувати Богу, тепер немає нестачі інформації. Бо може так трапитися, що одного ранку розвидниться за вікном, а там, дивись, уже стоять мовчазні «вєжлівиє чєловєчкі», як у історії із сестрами Берегівчуками із книжки. І ті «чєловєчкі» будуть не з книжкою в руках, а з «калашем», - попередила Матіос.

Також, вона зазначила, що кожна нація мусить тепер захищатися і від дезінформації, і від збройної агресії. «Так, це правда, що кожна нація і кожен народ завжди перебуває під прицілом «калаша» чи «джавеліна», чи якогось там «глога». Але не кожна нація уміє себе захищати. І не кожна, власне, захищається як воїн, а не як паяц. А ще кожна нація зобов’язана фіксувати свій захист, свої перемоги, поразки і своїх героїв і негідників бодай у слові. Художньому зокрема. Бо інакше наступні покоління не матимуть мотивації для прогресу і для зміцнення своєї держави», - вважає Матіос.

Нагадаємо, українська письменниця Марія Матіос стала переможцем 21-го всеукраїнського рейтингу «Книжка року» у номінації «Сучасна українська проза» зі своїм останнім романом «Букова земля».

Читайте також повне інтерв’ю: