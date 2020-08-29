Відома письменниця радить українцям припинити «смішити коміка»
Марія Матіос закликала українців відірватись від телешоу, бо може бути пізно
Відома письменниця, колишня народна депутатка Марія Матіос радить українцям більше читати і користуватись усіма засобами для отримання інформації, а не лише дивитися телевізор. Про це вона сказала в інтерв’ю «Главкому».
Письменниця вважає, що телебачення впливає на людей, при цьому на сьогодні немає нестачі інформації. «Можна, звичайно, полегшити чи звеселити собі життя недуманням. Можна, обклавшись насінням чи попкорном, по-кінськи поіржати, по суті, з приниження самого себе, втупившись у телевізор. Можна і далі «смішити коміка» чи «хохотати маму». Але надійде час, коли котрогось дня так лусне по голові, що може розколотися карк, якщо не думати. А думати можна, озброївшись бодай би елементарними, приступними тобі знаннями, дякувати Богу, тепер немає нестачі інформації. Бо може так трапитися, що одного ранку розвидниться за вікном, а там, дивись, уже стоять мовчазні «вєжлівиє чєловєчкі», як у історії із сестрами Берегівчуками із книжки. І ті «чєловєчкі» будуть не з книжкою в руках, а з «калашем», - попередила Матіос.
Також, вона зазначила, що кожна нація мусить тепер захищатися і від дезінформації, і від збройної агресії. «Так, це правда, що кожна нація і кожен народ завжди перебуває під прицілом «калаша» чи «джавеліна», чи якогось там «глога». Але не кожна нація уміє себе захищати. І не кожна, власне, захищається як воїн, а не як паяц. А ще кожна нація зобов’язана фіксувати свій захист, свої перемоги, поразки і своїх героїв і негідників бодай у слові. Художньому зокрема. Бо інакше наступні покоління не матимуть мотивації для прогресу і для зміцнення своєї держави», - вважає Матіос.
Нагадаємо, українська письменниця Марія Матіос стала переможцем 21-го всеукраїнського рейтингу «Книжка року» у номінації «Сучасна українська проза» зі своїм останнім романом «Букова земля».