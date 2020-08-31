«Це небезпечний прецедент». Спілка журналістів про затягування з переобранням членів Нацради



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31 жовтня 2019 року Верховна Рада України проголосувала за звільнення з посад членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольги Герасим’юк, Олександра Ільяшенка та Олега Черниша

Троє членів медіа регулятора уже понад рік продовжують виконувати обов’язки попри те, що п’ятирічний термін їхніх повноважень сплив 4 липня 2019 року, - Томіленко

Національна спілка журналістів України закликає Верховну Раду розблокувати конкурс до Національної Ради з питань телебачення та радіомовлення і завершити формування парламентської квоти. Про це написав голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Томіленка, троє членів медіа регулятора уже понад рік продовжують виконувати обов’язки попри те, що п’ятирічний термін їхніх повноважень сплив 4 липня 2019 року.

«Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики від листопада 2019 року не затверджує перелік висунутих претендентів – учасників конкурсного відбору кандидатур до Нацради. Усього на посаду членів медіа регулятора висунуто 15 осіб – відомих представників медіа-галузі з Києва та регіонів», - пише голова НСЖУ.

У Національній спілці журналістів України наголошують, що уперше в історії України реалізовується сценарій, при якому до виконання обов’язків членів Нацради не мають змоги приступити нові фахівці, а тим часом люди, термін повноважень яких збіг, продовжують працювати на так званих «тимчасових умовах».

«Така практика взаємодії влади і головного органу країни, що відповідає за телерадіопростір і інформаційну безпеку, є неприпустимою. Народні депутати мають виконати свій обов’язок та укомплектувати Нацраду фахівцями, чиї повноваження не будуть тимчасовими, - зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Підміна правил та регламентів з обрання членів Нацради не сприяє довірі журналістів до практики державного регулювання у сфері медіа».

Відповідно до затвердженого плану роботи Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики питання про відбір кандидатур на заміщення трьох вакантних посад членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення мало розглядатися 4 грудня 2019 року. Серед претендентів – Ольга Червакова, Лаврентій Малазонія, Ольга Куліш, Ольга Герасим’юк та інші. Національна спілка журналістів України висунула дві кандидатури - медіаюриста ГО «Платформа прав людини» Олександра Бурмагіна та доцента кафедри української преси Львівського національного університету ім. І. Франка Ігоря Паславського.

Нагадаємо, що 31 жовтня 2019 року Верховна Рада України проголосувала за звільнення з посад членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольги Герасим’юк, Олександра Ільяшенка та Олега Черниша. Але вони продовжують виконувати обов’язки до моменту призначення нових членів.

Водночас парламенту рекомендують визнати незадовільною діяльність Нацради з питань телебачення і радіомовлення за 2019 рік. Відповідний проєкт постанови Верховної Ради було внесено ще у квітні головою Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександром Ткаченком.