Офіцер ЗСУ емоційно відповів телеведучій Єгоровій: Рагуль – це ви



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Сніжана Єгорова не обмежує себе у виразах, називаючи бійців «рагулями і селюками»

Скандальна телеведуча зробила різку заяву щодо українських бійців, обізвавши їх «селюками» і «рагулями»

Лейтенант Збройних Сил України Олексій Петров відповів телеведучій Сніжані Єгоровій на її образи у бік військових.

Відео Петров розмістив на своєму YouTube-каналі.

Військовий розповів, зокрема, що сам взяв до рук зброю, коли прийшла Росія, щоб захистити свою сім’ю. На образу Єгорової, що на фронт вирушають, мовляв, селюки й ті, хто не досягнув нічого в житті, Петров відповів історією про Василя Сліпака – успішного в Європі оперного співака.

«Він точно з ймовірністю 452 тисячі відсотків не рагуль і не селюк. І, народившись у Львові, думаю, він спілкувався українською краще, ніж спілкуєтеся ви. Йому було що втрачати, чи ні? Він сформувався як особистість?», – підкреслив боєць.

Петров також пояснив ведучій, як саме захищає армія, і що у випадку приходу війни до Києва чоловік її навряд чи зміг захистити.

«І якби біля вашого дому лягла 120-та міна, ви, Сніжано, обіс**лися б. Я зараз не перебільшую. Якби ваші діти закричали, ви обіс**лися б удруге. А коли ваші діти почали б стрибати від страху, закривати вуха, падати на підлогу і намагатися сховатися під диваном, ви, Сніжано, обіс**лися б утретє. Безумовно, ви зараз можете сказати: мені ваш захист до дідька потрібен. Мене захистив би мій чоловік. Я це чув знаєте скільки разів? До того часу, поки не прилітають міни. До того моменту, поки в дім не влітає пакет граду. А потім ви лежите під ліжком разом з вашим чоловіком. І молитеся богу. І ось, Сніжано, від цього жаху й захистила українська армія. Вони, селюки та рагулі, вберегли вас від цього», – сказав він.

Також Петров додав, що Єгорова сама не вміє цінувати очевидне.

«Якщо ви вважаєте, що людина, яка народилася і прожила в селі, рагуль, то я вам скажу більше: рагуль – це ви. Людина, яка не може цінувати очевидне», – відповів офіцер.

Як відомо, Сніжана Єгорова не обмежує себе у виразах, називаючи бійців «рагулями і селюками».

До слова, 18 серпня, скандальна українська телеведуча Сніжана Єгорова застерегла білорусів, щоб вони не повторювали український Майдан. Акторка стверджує, що на Майдані були жінки, які надавали ceкcyaльнi послуги пpoтестyвальникам.