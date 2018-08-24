Google створив святковий дудл до Дня Незалежності України



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Святковий дудл Google

Дудл є схематичним зображенням долини, гір і неба з хмарами, на тлі яких розвивається синьо-жовтий прапор.

Пошуковик Google присвятив тематичний малюнок 24 серпня Україні, яка святкує 27 річницю незалежності.

Листівка-дудл є схематичним зображенням долини, гір і неба з хмарами, на тлі яких розвивається синьо-жовтий прапор.

Співробітники Google також привітали українців зі святом у своєму офіційному блозі.

«Український прапор, побачений у сьогоднішньому дудлі, є абстрактним зображенням блакитного неба над золотими полями пшениці. Ці кольори літають над усією країною під час українського національного дня, встановленого з моменту прийняття Декларації незалежності Східної Європи, яка була ратифікована Верховною Радою (парламентом) у 1991 році», - йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, минулого року Google також відзначив День Незалежності України яскравим дудлом.

У святковому логотипі були використані відтінки синього і жовтого кольорів прапора України. В літерах дудлу представлено все різноманіття населення України.

Напередодні у президента Порошенка розповіли, хто вже привітав Україну з Днем Незалежності.

Нагадаємо, 24 серпня в Києві відбудеться військовий парад на честь 27-ї річниці Незалежності України.

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що на параді в Києві буде задіяно близько 250 одиниць техніки - нової та такої, яка прийнята на озброєння або проходить державні випробування.