Громада з Волновахи вирішила приєднатися до Православної церкви України



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Церква була освячена у 2018 році

Храм Святителя Миколая Чудотворця побудували на честь бійців 51-ї окремої механізованої бригади, які загинули на цьому місці через обстріл бойовиків в 2014-му році

На Донеччині громада з Волновахи, яку очолює настоятель храму Святителя Миколая Чудотворця ігумен отець Макарій вирішила приєднатися до Православної церкви України.

Про це повідомляє пресслужба Донецької облдержадміністрації.

Зазначається, що храм, у якому отець Макарій проводить служіння, був освячений в 2018 році.

«Його побудували на честь бійців 51-ї окремої механізованої бригади, які загинули на цьому місці через обстріл бойовиків в 2014-му році. Зараз храм є центром громади ПЦУ Волновахи і навколишніх населених пунктів», - йдеться у повідомленні.

Отець Макарій переконаний - товариство тільки починає свій розвиток.

«Серед священнослужителів прийнято прораховувати вплив свого храму за кількістю хрещень і вінчань. Якщо спочатку ми хрестили одну дитину в два-три місяці, то зараз щомісяця до нас приносять хрестити п'ять-шість дітей. Більше людей приходить і вінчатися. Звичайно, це невеликі цифри, але люди починають звикати до української церкви і приходити до неї. Це вже значний прогрес», - говорить він.

За словами настоятеля храму, їх храм дуже нетиповий для Сходу України. Виконаний повністю з дерева, служби проводяться виключно українською мовою. Отець Макарій говорить, що спочатку жителі Волновахи з недовірою ставилися до нової релігійній громаді, проте з часом звикли і стали ставитися більш лояльно.

«Найголовніше, що потрібно зрозуміти всім, що всі ми православні. Нам нема чого ділити. У нас ніколи не виникало конфліктів, ні з Київським, ні з Московським патріархатом, адже фактично ми сповідуємо одну і ту ж віру, тільки одяг священиків і мова проповідей відрізняється. Тому з місцевими ми дуже швидко знайшли спільну мову. Мені дуже хочеться зробити храм не тільки місцем, де можна молитися Богу, а й місцем, де можна провести час з сім'єю. На території храму встановили дитячий майданчик, розбили невеличкий сквер, ми робимо храм привабливим не тільки для віруючих, але і для гостей міста, кожного громадянина», - зазначив священик.

Отець Макарій переконаний, що Україні потрібно розвивати Православну церкву України, особливо в східних регіонах.

«Держава завжди буде тілом народу, а церква - його душею. Віра вчить нас бути добрішими один до одного, відгукуватися на чужі потреби і допомагати ближньому в біді. Проїжджаючи по області, я неодноразово бачив дуже хороші, величні, але порожні церкви. Наша церква хоч і не така багата обробкою, але до неї приходять люди, приводять своїх рідних і друзів. Я переконаний, що якби Православна церква України була б років двадцять, діяла в Донецькій області до 2014-го року, тут ніколи не було збройного конфлікту. Бо церква консолідує суспільство і повинен вирішувати всі існуючі конфлікти», - заявив отець Макарій.

Священик має великі плани для розвитку власної церкви. Крім чисто релігійної роботи в храмі ПЦУ розробили і соціальні заходи. За словами Макарія, в цьому році стартував експеримент з вивчення іноземних мов для дітей. Церква за рахунок пожертвувань оплачує заняття дітей з викладачами, зараз три групи по 20 дітей вивчає у вільний час англійську мову. Зараз настоятель храму і парафіяни розробляють і інші невеликі гуманітарні проекти для жителів Волновахи і навколишніх сіл.

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