Митрополит Епіфаній освятив відреставрований храм на Чернігівщині
Предстоятель Православної церкви України виконав освячення відреставрованого та відремонтованого Вознесенського храму ХІХ століття
У неділю, 3 листопада 2019 року, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній виконав освячення вже відреставрованого та відремонтованого Вознесенського храму ХІХ століття, розташованого в місті Козельці на Чернігівщині, а також очолив божественну літургію.
Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.
«Насамперед вітаю вас із нинішньою подією - освяченням і оновленням цього чудового давнього храму на честь Вознесіння Господнього. На наше покоління випала місія відновлення і побудови нових храмів. Існували часи, коли храми руйнували, закривали, а священнослужителів відправляли в заслання і розстрілювали. Ми ж із вами живемо в справді благоприємний час, коли маємо можливість долучатися до таких величних справ, як побудова й відновлення наших храмів, храмів, які є святинями для кожного з нас. Храм - справді та духовна скарбниця, з якої ми з вами черпаємо дари, з якої ми черпаємо ту невидиму Божественну благодать, ті повчання, які вказують нам шлях до спасіння», - сказав митрополит у своєму архіпастирському слові.
Епіфанію співслужили митрополит Переяславський і Вишневський Олександр, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, архієпископ Вишгородський Агапіт, настоятель храму протоієрей Ярослав Гика та запрошене духовенство.