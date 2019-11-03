Митрополит Епіфаній освятив відреставрований храм на Чернігівщині



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Митрополит Епіфаній відвідав церкву в місті Козельці на Чернігівщині

Предстоятель Православної церкви України виконав освячення відреставрованого та відремонтованого Вознесенського храму ХІХ століття

У неділю, 3 листопада 2019 року, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній виконав освячення вже відреставрованого та відремонтованого Вознесенського храму ХІХ століття, розташованого в місті Козельці на Чернігівщині, а також очолив божественну літургію.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

«Насамперед вітаю вас із нинішньою подією - освяченням і оновленням цього чудового давнього храму на честь Вознесіння Господнього. На наше покоління випала місія відновлення і побудови нових храмів. Існували часи, коли храми руйнували, закривали, а священнослужителів відправляли в заслання і розстрілювали. Ми ж із вами живемо в справді благоприємний час, коли маємо можливість долучатися до таких величних справ, як побудова й відновлення наших храмів, храмів, які є святинями для кожного з нас. Храм - справді та духовна скарбниця, з якої ми з вами черпаємо дари, з якої ми черпаємо ту невидиму Божественну благодать, ті повчання, які вказують нам шлях до спасіння», - сказав митрополит у своєму архіпастирському слові.

Епіфанію співслужили митрополит Переяславський і Вишневський Олександр, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, архієпископ Вишгородський Агапіт, настоятель храму протоієрей Ярослав Гика та запрошене духовенство.

Довідка: Вознесенський храм у Козельці – унікальний зразок традиційної для Лівобережної України XVII – XVIII стт. хрестовидної п’ятикупольної православної церкви. У 1975 - 1988 роках Вознесенську церкву, яка, як і інші Козелецькі храми, постраждала під час Другої світової війни, було відновлено.

До 2017 року тут розташовувався музей історії ткацтва Чернігівщини, де було зібрано цікаві зразки тканих виробів Сіверщини, матеріали історії родини Розумовських, а також регулярно проводилися виставки творів художників та майстрів.