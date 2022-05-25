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    Гроші для ЗСУ: НАЗК ідентифікувало 15 тис. осіб, на яких Україна накладе санкції

    Україна конфіскує активи 15 тис. осіб, причетних до війни, і передасть їх ЗСУ - Гроші для ЗСУ: НАЗК ідентифікувало 15 тис. осіб, на яких Україна накладе санкції
    Україна конфіскує активи 15 тис. осіб, причетних до війни, і передасть їх ЗСУ
    з відкритих джерел

    Санкції планують накласти на 12 тис. фізичних та 3 тис. юридичних осіб

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) ідентифікувало фізичних та юридичних осіб, які причетні до агресії проти України і планує накласти на них санкцій в Україні. Про це повідомляє пресслужба агентства.

    «З початку війни НАЗК допомогає нашим дипломатам у ідентифікації осіб, на яких мають бути накладені міжнародні санкції. На жаль, поки що наші міжнародні колеги досить повільно рухаються в накладенні санкції на поплічників путіна, обмежуючись лише тисячею осіб у кожній із юрисдикцій. Впровадження масштабного санкційного пакету в Україні стане потужним поштовхом для розширення санкцій проти осіб, які сьогодні допомагають керівництву РФ вбивати українців», – зазначив голова НАЗК Олександр Новіков.

    У списку зазначені дані про понад 12 тисяч фізичних та 3 тисячі юридичних осіб.

    Серед ідентифікованих осіб є громадяни західних країн:

    • колишній канцлер Федеральної Республіки Німеччини, а до недавнього й голова ради директорів ПАТ НК «РОСНЄФТЬ» Герхард Шредер;
    • британський журналіст та колишній співробітник російських державних телеканалів RT та «Звезда» Грем Філліпс;
    • відеожурналіст та колишній моряк ВМС США Патрік Ланкастер.

    «Усі вони просувають наративи, узгоджені з російською пропагандою війни», – зазначають у відомстві.

    Проект відповідного рішення передано до Служби безпеки України для спрямування до Ради національної безпеки та оборони.

    У разі запровадження санкцій активи цих осіб в Україні зможуть бути конфісковані для фінансування ЗСУ під час війни та відбудови нашої держави після перемоги України.

    Нагадаємо, що переглянути повний список кандидатів на міжнародні санкції, а також повідомити про їх активи можна тут.

    Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції створило для Служби безпеки базу імен ймовірних зрадників України.

    Читайте також: Скільки російських активів заморожено за кордоном: відповідь НАЗК
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Гроші для ЗСУ: НАЗК ідентифікувало 15 тис. осіб, на яких Україна накладе санкції