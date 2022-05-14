Скільки російських активів заморожено за кордоном: відповідь НАЗК

За запитами української сторони по всьому світу заморожено сотні мільярдів доларів громадян РФ

За кодоном заморожено близько $1 трлн російських активів. Українська влада сподівається, що частину з них можна буде конфіскувати

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков у інтерв'ю виданню Liga.net розповів, скільки активів, які належать Росії, олігархам РФ та іншим громадянам, було заморожено країнами Європи, США та Японії.

«За нашими оцінками, зараз заморожено активів Росії й осіб, пов’язаних із війною, на суму понад $1 трлн. Це колосальні кошти, уперше в історії заморожено стільки», – сказав він.

При цьому він зазначив, що якщо органи української влади діятимуть синхронно, то можна буде конфіскувати «хоча б половину» – $500 млрд.

Також Новіков розповів, що за запитами української сторони по всьому світу заморожено сотні мільярдів доларів громадян РФ. У цьому списку, зокрема, вілли пропагандиста Володимира Соловйова в Італії.

Нагадаємо, днями японський уряд заморозив активи «Сбербанку» та «Альфа-Банку» через вторгнення РФ в Україну.

Також США запровадили санкції проти восьми керівників російського «Сбербанку», 27 керівників «Газпромбанку».