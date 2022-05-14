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    Економіка та фінанси

    Скільки російських активів заморожено за кордоном: відповідь НАЗК

    За запитами української сторони по всьому світу заморожено сотні мільярдів доларів громадян РФ - Скільки російських активів заморожено за кордоном: відповідь НАЗК
    За запитами української сторони по всьому світу заморожено сотні мільярдів доларів громадян РФ
    фото з відкритих джерел

    За кодоном заморожено близько $1 трлн російських активів. Українська влада сподівається, що частину з них можна буде конфіскувати

    Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков у інтерв'ю виданню Liga.net розповів, скільки активів, які належать Росії, олігархам РФ та іншим громадянам, було заморожено країнами Європи, США та Японії.

    «За нашими оцінками, зараз заморожено активів Росії й осіб, пов’язаних із війною, на суму понад $1 трлн. Це колосальні кошти, уперше в історії заморожено стільки», – сказав він.

    При цьому він зазначив, що якщо органи української влади діятимуть синхронно, то можна буде конфіскувати «хоча б половину» – $500 млрд.

    Також Новіков розповів, що за запитами української сторони по всьому світу заморожено сотні мільярдів доларів громадян РФ. У цьому списку, зокрема, вілли пропагандиста Володимира Соловйова в Італії.

    Нагадаємо, днями японський уряд заморозив активи «Сбербанку» та «Альфа-Банку» через вторгнення РФ в Україну.

    Також США запровадили санкції проти восьми керівників російського «Сбербанку», 27 керівників «Газпромбанку».

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    Теги: росія окупанти війна НАЗК Україна окупація #stoprussia
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    Скільки російських активів заморожено за кордоном: відповідь НАЗК