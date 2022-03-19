НАЗК створив реєстр зрадників. У ньому вже 245 осіб

Агенція просить всіх українців долучитися до формування реєстру ймовірних колаборантів

Національне агентство з питань запобігання корупції створило для Служби безпеки базу імен ймовірних зрадників України. Зараз там уже 245 людей. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

До переліку потрапили:

посадовці різних рівнів, які допомагають росіянам або поділяють їхню ідеологію;

люди, які співпрацюють з росіянами (зокрема розповсюджують їхню пропаганду, а також підривають українську обороноздатність та суверенітет).

НАЗК розповідає, що база імен ймовірних колаборантів невпинно збільшується завдяки зверненням українців. Так, агентство вже отримало понад 60 повідомлень про ймовірних зрадників. Там просять українців повідомляти про людей, які співпрацюють з російськими окупантами, на пошту [email protected].

Зазначимо, що це вже не перша така ініціатива. Реєстр зрадників також запустив рух «Чесно»: активісти збирають інформацію про представників влади, що стали колаборантами. Зараз у їхньому списку 17 людей, зокрема Віктор Янукович, Ілля Кива, Віктор Медведчук та самопроголошена керівниця окупованого Мелітополя Галина Данильченко.

Як вже відомо, в Енергодарі окупанти планують призначити «мером» депутата від ОПЗЖ. Колаборант буде відповідати за законом України вже найближчим часом.

А ось ексмер Херсона відхрестився від участі у колабораціоністській «шайці». Через свою помічницю Володимир Сальдо сповістив, що його змусили ввійти до «комітету спасіння» імені Стремоусова.

Нагадаємо, СБУ затримала сапера з терористичного угруповання «Сомалі». Він стверджує, що тікав від війни.

Днями у Києві затримали Онуфрія з Московського патріархату за допомогу окупантам. Раніше поліція зловила у Києві російського диверсанта.