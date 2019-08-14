Гройсман проводить засідання Кабінету міністрів трансляція



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Засідання уряду відбувається традиційно по середах Фото: РБК-Україна

Чинний склад уряду не розглядатиме звільнення мера Києва Віталія Кличка

Кабінет міністрів України у середу розглядатиме проєкт постанови про внесення змін до плану заходів на 2018—2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.

Урядовці мають погодити низку проєктів указів президента. Зокрема - про затвердження положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Державної прикордонної служби України, а також щодо призначення стипендій для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва, перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів.

Слід нагадати, що чинний склад уряду не розглядатиме звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Також нагадаємо, що у Верховній Раді сьогодні, 14 серпня, розпочалося друге засідання Підготовчої групи, на якому новообрані депутати розглядають зменшення кількості парламентських комітетів та їх склад.