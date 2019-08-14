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    Уряд Гройсмана не збирається звільняти Кличка - речник прем’єра

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    Віталій Кличко та Володимир Гройсман - Уряд Гройсмана не збирається звільняти Кличка - речник прем’єра
    Віталій Кличко та Володимир Гройсман
    Фото: Укрінформ

    У Гройсмана не планують розглядати звільнення мера столиці

    Чинний склад уряду не розглядатиме звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

    Про це повідомив прессекретар прем'єрміністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук у Facebook.

    «Колеги-журналісти, відповідаю всім одразу. Питання погодження звільнення Віталія Кличка було обговорено з урядовцями. Прийнято рішення, що чинним складом уряду розглядатись воно не буде», - зазначив він.

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    Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся  з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

    24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

    А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

    30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів. 

    Богдан також розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар у $20 млн.

    Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

    Кличко не виключив, що в разі проведення виборів в Києві він буде знову балотуватися на пост мера столиці.

    Окрім того, Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Києва Віталія Кличка щодо ймовірної пропозиції хабара главі Офісу президента Андрію Богдану. 

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