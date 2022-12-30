Голова Житомирської ОДА дав поради жителям на Новий рік

Житомирянам, як і всім українцям, новорічну ніч краще зустріти вдома

«На Новий рік люди мають бути вдома»

Сьогодні ситуація на Житомирщині контрольована, тому українцям можна порадити вірити у наші Збройні сили, нашу перемогу і зустрічати Новий рік вдома. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

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Голова ОВА зауважив, що ворог може здійснити обстріли нашої інфраструктури в будь-який момент, і керівництво області до цього готується.

«В області вже є близько 400 пунктів незламності, де завжди тепло, світло, гарячі напої, аптечки, стоять пічки-булерьяни, можна зарядити гаджети. Але все-таки хотілося б, аби в новорічну ніч ці пункти працювали в черговому режимі та були незаповнені. На Новий рік люди мають бути вдома», – наголосив він.

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На Житомирщині дуже багато приватних осель, державних закладів вже переведено на альтернативні види палива – пелети, дрова.

«Бо ми ще до початку війни готувалися якщо не до військової, то до газової агресії», – уточнив Бунечко.

Він також дав поради жителям на Новий рік.

«Щодо рекомендацій, можу порадити вірити в наші Збройні сили, нашу перемогу і зустрічати Новий рік. Повторюся, що сьогодні ситуація на Житомирщині контрольована і, сподіваюся, такою вона залишиться не тільки до Нового року, а й далі», – підсумував чиновник.

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До слова, раніше Віталій Бунечко повідомив, що попри війну економіка Житомирської області вистояла й наразі відновилася на 90%. До того ж продовжують свою роботу й іноземні підприємства.

Як ми писали раніше, навіть в умовах блекауту в Україні працюватимуть 579 заправок, які розташовані у 20 областях України та місті Києві.

Нагадаємо, за рішенням Кабміну, тариф на газ для гуртожитків становить 7 420 грн із урахуваням ПДВ за 1000 куб. метрів газу.