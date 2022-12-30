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Деякі споживачі отримають газ за пільговими цінами: рішення Кабміну

Олександра Садова
glavcom.ua
Деякі споживачі отримають газ за пільговими цінами: рішення Кабміну
фото з відкритих джерел
З 1 травня майже 10 млн користувачів газу в Україні були переведені на обслуговування в «Нафтогаз України»

Тариф на газ для гуртожитків становить 7 420 грн із урахуванням ПДВ за 1000 куб. метрів газу

Кабінет міністрів України зобов'язав «Нафтогаз України» постачати газ для мешканців гуртожитків за ціною 7,42 грн за кубометр (з ПДВ, але без вартості доставки). Відповідну постанову №1429 уряд ухвалив 23 грудня, повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

«З 1 листопада 2022 року по 31 березня 2023 року включно «Нафтогаз України» здійснює постачання природного газу підприємствам, установам, організаціям, на балансі яких перебувають гуртожитки (та/або інші житлові будівлі, у яких постійно або тимчасово проживають побутові споживачі), в обсягах та для цілей забезпечення природним газом побутових споживачів, які мешкають у гуртожитках», – йдеться у повідомленні.

Тариф на газ для гуртожитків становить 7 420 грн із урахуванням ПДВ за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування природного газу для точки виходу та коефіцієнта, який застосовується у разі замовлення потужності на добу наперед).

У компанії наголошують, що головна умова постачання природного газу таким підприємствам, установам, організаціям – це письмове звернення до газопостачальної компанії «Нафтогаз України» та надання довідки, яка підтверджує перебування на їх балансі гуртожитку (та/або іншої житлової будівлі, у якій постійно або тимчасово проживають побутові споживачі).

Нагадаємо, ціни на газ в Європі на біржових торгах 27 грудня ввечері впали нижче за 850 доларів за 1 тис. кубометрів.

Раніше повідомляли, що НАК «Нафтогаз» розглядає можливість закупівлі газу у норвезької компанії «Equinor». Голова правління Олексій Чернишов розповідав, що вже обговорив закупівлю та резервування блакитного палива з керівником найбільшої норвезької нафтогазової компанії Equinor Андерсом Опедалом. Дані обсяги газу необхідні Україні для проходження надскладного опалювального сезону.

ПАТ «Укрнафту» й «Укртатнафту», що примусово перейшла в державну власність, очолив колишній гендиректор мережі заправок WOG Сергій Корецький.

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Теги: газ тарифи ціни пільги

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