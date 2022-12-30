Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Економіка Житомирщини відновилась на 90%, жодне іноземне підприємство не закрилось – голова ОВА

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Економіка Житомирщини відновилась на 90%, жодне іноземне підприємство не закрилось – голова ОВА
Бунечко зазначив, що весь бізнес повернувся до регіону
фото з відкритих джерел

Наразі Житомирська область має сприятливі умови ведення бізнесу

Попри війну економіка Житомирської області вистояла й наразі відновилася на 90%. До того ж продовжують свою роботу й іноземні підприємства. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко в інтерв'ю Главкому.

За словами Бунечка, серед завдань обласної військової адміністрації – створити відповідний інвестиційно-бізнесовий клімат. Нині, незважаючи на близькість до лінії розмежування, весь бізнес повернувся до регіону. Крім того, світовий рейтинговий проєкт Doing Business назвав Житомирщину регіоном із найсприятливішими умовами ведення бізнесу.

«Іноземні інвестори не закрили жодне підприємство, всі сплачують податки та допомагають соціально. Такі великі підприємства як Kromberg&Schubert, Cersanit продовжують працювати, попри те, що дуже багато їхніх співробітників мобілізовано і захищають Батьківщину», – зауважив Бунечко.

Також голова обласної військової адміністрації наголосив, що економіка регіону відновила свою діяльність фактично на 90%.      

Нагадаємо, Нацбанк покращив оцінку падіння ВВП – економіка України пожвавлюється.

Раніше повідомлялося про найголовніші економічні загрози 2023 року. Три проблеми, які має вирішувати українська влада, у наступному році можуть стати сходинками успіху.

До слова, нові виклики вимагають мілітаризації економіки і всього життя. Незважаючи на проблеми з енергетикою, ми перебуваємо у досить комфортних умовах.

Зауважимо, що уряд надав підтримку переробному бізнесу: стало відомо хто отримав гроші.

Читайте також інтерв'ю: Віталій Бунечко: Житомирщина робить усе, аби цей вусатий тарган не надумав на нас піти
Теги: економіка Житомир

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Економіка Житомирщини відновилась на 90%, жодне іноземне підприємство не закрилось – голова ОВА
Економіка Житомирщини відновилась на 90%, жодне іноземне підприємство не закрилось – голова ОВА
150 днів «зернового коридору»: скільки кораблів вийшло з українських портів
150 днів «зернового коридору»: скільки кораблів вийшло з українських портів
Ринок мінеральних добрив у 2022 році скоротився майже вдвічі
Ринок мінеральних добрив у 2022 році скоротився майже вдвічі
Скандальна містобудівна реформа. НАЗК поскаржилось дипломатам «Великої сімки» на депутатів
Скандальна містобудівна реформа. НАЗК поскаржилось дипломатам «Великої сімки» на депутатів
Німеччина виділила для українських дітей €35 млн
Німеччина виділила для українських дітей €35 млн
У Львові під час війни перевиконали план по податках
У Львові під час війни перевиконали план по податках

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Зеленський попросив Байдена надати сучасне озброєння, Вашингтон відмовив: Politico повідомило деталі
34K
Медведчук очухався і пішов в атаку на Зеленського
25K
Вибухи в Енгельсі загострюють критику Кремля – ISW
17K
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
16K
Президент підписав закон про медіа, у Білорусі впала ракета. Головне за 29 грудня
11K
30 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
Сьогодні, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
Сьогодні, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
Сьогодні, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
Сьогодні, 02:38
Кличко підтвердив вибухи у Києві
Вчора, 09:13

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту