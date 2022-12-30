Економіка Житомирщини відновилась на 90%, жодне іноземне підприємство не закрилось – голова ОВА

Бунечко зазначив, що весь бізнес повернувся до регіону

Наразі Житомирська область має сприятливі умови ведення бізнесу

Попри війну економіка Житомирської області вистояла й наразі відновилася на 90%. До того ж продовжують свою роботу й іноземні підприємства. Про це розповів голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко в інтерв'ю Главкому.

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За словами Бунечка, серед завдань обласної військової адміністрації – створити відповідний інвестиційно-бізнесовий клімат. Нині, незважаючи на близькість до лінії розмежування, весь бізнес повернувся до регіону. Крім того, світовий рейтинговий проєкт Doing Business назвав Житомирщину регіоном із найсприятливішими умовами ведення бізнесу.

«Іноземні інвестори не закрили жодне підприємство, всі сплачують податки та допомагають соціально. Такі великі підприємства як Kromberg&Schubert, Cersanit продовжують працювати, попри те, що дуже багато їхніх співробітників мобілізовано і захищають Батьківщину», – зауважив Бунечко.

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Також голова обласної військової адміністрації наголосив, що економіка регіону відновила свою діяльність фактично на 90%.

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