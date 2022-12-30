Які автозаправки працюватимуть в умовах блекауту: перелік

579 заправок розташовані у 20 областях України та місті Києві

Україна готова до будь-яких викликів під час війни, в країні вже працює мережа заправок, обладнана генераторами. Про це повідомили у пресслужбі «Нафтогазу України».

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«Підприємства Групи Нафтогаз роблять все можливе, щоб підтримати Україну та українців під час війни. Тож будемо раді бачити вас на обладнаних генераторами заправках U.GO та Укрнафта, які готові до будь-яких можливих викликів», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

З повним переліком автозаправних станцій можна ознайомитись за посиланням.

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Нагадаємо, експерти вважають, що найближчі два тижні ціни на пальне знижуватися не будуть, але з початком свят обсяги споживання пального зменшаться, а це вплине на ціну.

Крім того, як показує аналіз даних, у грудні в Україну надходять рекордні обсяги імпорту й бензину, й ДП, які відчутно вищі «гарячих» літніх місяців. Якщо без подробиць, то тижневі постачання бензину у грудні на 30%, а дизелю на 25% вищі, ніж у попередні чотири місяці.

Також фахівці запевняють, що весняна криза із дефіцитом пального не повториться. Якісь локальні катаклізми не виключені, але вони траплялися й до війни. Мережі активно контрактують пальне, створюють запаси й не тільки в Україні.