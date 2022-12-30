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Які автозаправки працюватимуть в умовах блекауту: перелік

glavcom.ua
Які автозаправки працюватимуть в умовах блекауту: перелік
Фото з відкритих джерел

579 заправок розташовані у 20 областях України та місті Києві

Україна готова до будь-яких викликів під час війни, в країні вже працює мережа заправок, обладнана генераторами. Про це повідомили у пресслужбі «Нафтогазу України».

«Підприємства Групи Нафтогаз роблять все можливе, щоб підтримати Україну та українців під час війни. Тож будемо раді бачити вас на обладнаних генераторами заправках U.GO та Укрнафта, які готові до будь-яких можливих викликів», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

З повним переліком автозаправних станцій можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, експерти вважають, що найближчі два тижні ціни на пальне знижуватися не будуть, але з початком свят обсяги споживання пального зменшаться, а це вплине на ціну

Крім того, як показує аналіз даних, у грудні в Україну надходять рекордні обсяги імпорту й бензину, й ДП, які відчутно вищі «гарячих» літніх місяців. Якщо без подробиць, то тижневі постачання бензину у грудні на 30%, а дизелю на 25% вищі, ніж у попередні чотири місяці.

Також фахівці запевняють, що весняна криза із дефіцитом пального не повториться. Якісь локальні катаклізми не виключені, але вони траплялися й до війни. Мережі активно контрактують пальне, створюють запаси й не тільки в Україні.

Читайте також: Як блекаут вплине на ринок пального: прогноз експертів

 

Теги: війна енергетика криза бензин заправка блекаут Нафтогаз України

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