Громадська діячка Ірина Федорів заявляє про тиск відомих політиків

Крім фактів тиску, є повідомлення про цензуру у ЗМІ, яка пов’язана із висвітленням дій лобістів та Містобудівним кодексом, який є альтернативою проєкту № 5655

Голові громадської ініціативи «Голка» Ірині Федорів Міжнародний республіканський інститут (IRI), який підтримує USAID, скасував заплановані лекції без пояснень причин. Це сталося після публікації, де згадувалися Кубраков і містобудівна «реформа» 5655. IRI протягом місяця офіційно не пояснив, чому участь у заходах, які таки відбулися, була скасована. Так само немає відповіді від USAID. Про це йдеться у заяві на сайті громадської ініціативи «Голка».

У громадській ініціативі зауважили, що в Україну на відбудову надходять чималі кошти від міжнародних організацій, довіра партнерів, які надають нашій країні кошти платників податків своїх країн, – вкрай важлива і корупція та непрозорі правила можуть її підірвати.

«Зараз на рівні деяких політичних діячів триває масована кампанія з дезінформації міжнародних донорів, що не тільки перешкоджає реформам у країні, але і несе ризики прийняття необ’єктивних рішень партнерами. І у цій кампанії беруть участь високопосадовці, задіяні у сфері поствоєнної відбудови на рівні законодавчої та (до відставки віце-прем`єра з питань відновлення Олександра Кубракова у червні 2024 р.) виконавчої гілок влади. Це несе серйозну загрозу з огляду на те, що в умовах війни влада менш чутлива до позиції громадського сектору, а дії безвідповідальних політиків спрямовані на те, щоб зруйнувати діалог між донорами, громадським сектором та ЗМІ. За таких умов стає легше лобіювати політики з корупційними ризиками», – йдеться у заяві «Голки».

Тому що відбудова потребує найбільших коштів, реформа містобудування просувається найважче. Великі забудовники прагнуть встановити вигідні для себе правила, але парламент має напрацьовувати політики із залученням всіх сторін – громадського сектору, архітекторів, профільних асоціацій тощо.

Останні три роки відбувається спроба пролобіювати через парламент та уряд правила гри саме для великих забудовників. Спершу це була «скандальна містобудівна «реформа» (5655),» яку розкритикували Європарламент, Єврокомісія, яку свідомо не підписав президент Володимир Зеленський. А далі це були постанови-клони цієї ініціативи, яку намагалися протягнути через уряд. Королівський інститут міжнародних відносин Chatham House вбачає ризики у намаганні запровадити ці правила – це загроза формування будівельних картелів.

У «Голці». наголошують, що ті, хто викривав лобізм в інформаційному полі або допомагав створенню експертного середовища, яке могло протистояти діяльності лобістів, піддавалися системному політичному тиску з боку Олени Шуляк та Олександра Кубракова. Останні намагаються маніпулювати міжнародними донорами та партнерами і це має свої наслідки:

Інститут громадянського суспільства позбавили фінансування (проєкт USAID «Говерла») і він заявив про неформальний політичний тиск з боку Міністерства відновлення. Голова інституту Анатолій Ткачук – один із архітекторів децентралізації. Саме цей Інститут наразі формує засади регіональної політики для держави, що не було зроблено міністерством за останні 5 років;

– один із архітекторів децентралізації. Саме цей Інститут наразі формує засади регіональної політики для держави, що не було зроблено міністерством за останні 5 років; робочу групу, яка формує альтернативу містобудівній «реформі» 5655, також позбавили фінансування (проєкт USAID «Говерла»). Голова робочої групи народна депутатка Анна Бондар заявила, що Кубраков особисто про це просив посла США, дезіформуючи її і зманіпулювавши. Одразу після припинення фінансування голова профільного комітету Шуляк, яка мала б бути зацікавлена у тому, щоб робоча група дала результат і сприяти її роботі, розпочала у ЗМІ інформаційну кампанію про те, що робоча група не дає очікуваних результатів. З цього випливає, що лобісти чітко планують свою кампанію, впливають на припинення фінансування альтернативи 5655 та паралельно розробляють дискредитаційну інформаційну кампанію і блокують антикорупційні політики для чесної відбудови;

СБУ тисло на Спілку архітекторів України, представники якої виступили проти проєкту 5655 і організація зараз виборює справедливість в судах. Разом з цим Шуляк системно поширює неправдиву інформацію про Спілку архітекторів в ЗМІ;

Голові громадської ініціативи «Голка» Ірині Федорів Міжнародний республіканський інститут (IRI), який підтримує USAID, скасував заплановані лекції без пояснень причин. Це сталося після публікації, де згадувалися Кубраков і містобудівна «реформа» 5655. IRI протягом місяця офіційно не пояснив, чому участь у заходах, які таки відбулися, була скасована. Так само немає відповіді від USAID.

Крім фактів тиску, є повідомлення про цензуру у ЗМІ, яка пов’язана із висвітленням дій лобістів та Містобудівним кодексом, який є альтернативою проєкту № 5655. Мова про «Урядовий кур’єр», який зняв статтю і повернув її, зачистивши коментарі опонентів і додавши коментар Олени Шуляк, та про спробу зняти за гроші з сайту «Еспресо» матеріал громадської ініціативи «Голка» про тиск на Києво-Могилянську академію. Окрім того, видання «Детектор медіа» повідомляло, що Олена Шуляк намагалася зробити так, щоб не виходило її інтерв’ю на The Page через редакційний лід. До тиску залучалося профільне міністерство, яке на той час очолював Кубраков.

Окремо слід зазначити, що, окрім фактів цензури, були відверті факти замовчування суспільно важливої інформації. Так, проєкт USAID/UK П«розорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / Tapas» публічно підтримав проєкт 5655 і це був один з аргументів Шуляк і Кубракова на користь підтримки законодавчої ініціативи. Але на запит від громадського сектору з проханням назвати експертів, які вивчали законопроєкт і беруть на себе відповідальність за свою експертизу публічно, відповідь досі так і не надійшла, хоча запит був надісланий на початку року. Це при тому, що проєкт Tapas задекларував як цінність прозорість та підзвітність у держуправлінні і відповідно мав би сам дотримуватися таких цінностей і принципів у роботі.

Попри блокування 5655, забудовники і далі намагаються пролобіювати у різних законопроєктах свої інтереси. А на тих, хто веде антикорупційну й викривальну діяльність, чиниться тиск.

Лобісти здійснюють тиск на міжнародних донорів, які активно підтримують розвиток громадянського суспільства в Україні, що є серйозною загрозою для демократичних процесів у країні. Саме такі інституції, як USAID, надають допомогу, виходячи з принципів прозорості, підзвітності та участі громадянського суспільства у формуванні політик. Будь-які спроби маніпуляцій чи тиску з боку політичних діячів підривають такі принципи та ставлять під сумнів ефективність міжнародної допомоги.

Однак наміри тих, хто маніпулює процесами та намагається нав’язати свої інтереси, цілком зрозумілі. Важливо, щоб ті, хто стоять на сторожі цінностей і приймають рішення, не піддавались цим маніпуляціям і займали принципову позицію, демонструючи відданість цінностям демократії. У ситуації, коли довіра міжнародних партнерів і подальша підтримка України залежать від дотримання цих принципів, важливо, щоб рішення ухвалювалися на основі справедливості, прозорості та захисту прав громадянського суспільства.

Громадська ініціатива «Голка» та інші підписанти закликають міжнародних партнерів не давати можливості лобістам корупційних схем деформувати цінності та діяльність громадського сектору та ЗМІ в України. Лише якісна ціннісна взаємодія дає демократичний розвиток та привентить, мінімізує корупцію. Цензура як і тиск на громадський сектор – неприпустимі і становлять загрозу демократії.

Підписанти:

Громадська ініціатива «Голка»

ГО «Детектор медіа»

Керівник робочої групи з розробки Містобудівного кодексу України, заслужений архітектор України, народний депутат України, Ганна Бондар

Президент Національного університету «Києво-Могилянська академія», Сергій Квіт

Президент Національної спілки архітекторів України Олександр Чижевський

МБО «Екологія – Право – Людина»

Громадська ініціатива «Голка» об’єднує представників громадськості, медіа, різних гілок влади, бізнесу та міжнародних партнерів задля захисту суспільно важливих цінностей та зміцнення української державності.

На аналітику «Голки» посилається у своїх документах Королівський інститут міжнародних відносин Chatham House. Медіа партнерами «Голки» є : «Главком», «Дзеркало тижня», «Українська правда», «Лівий берег», «Еспресо», The Page, «Детектор медіа», «Радіо NV» та інші ЗМІ.