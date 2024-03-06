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Виборам бути? «Слуги народу» збирають інформацію про політичних опонентів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Виборам бути? «Слуги народу» збирають інформацію про політичних опонентів
«Слуг народу» цікавлять гравці на політичному полі, інформація про лідерів думок та результати соцопитувань
фото: sluga-narodu.com

Партія влади збирає інформацію по всій країні, яка зазвичай вивчається перед виборами

Осередки «Слуги народу» по всій Україні на початку березня отримали вказівку заповнювати спеціальні таблички інформацією. Про це пише громадська ініціатива «Голка» з посиланням на джерела у партії влади.

«Яку інформацію збирають? Це якийсь мікс між інформацією, яка треба для політичних паспортів (такі роблять перед виборами) та звітністю роботи осередків (проводиться у міжвиборчий період) і приправлена ще якимись доволі дивними вимогами. Як правило, це пожвавлення у виборчому полі викликає не початок весни, а йде підготовка до виборів. Ну, або, може, комусь згори партії раптом треба показати себе і свою діяльність», – розповідає голова громадської ініціативи “Голка” Ірина Федорів.

Федорів додала, що деякі вимоги по збору даних вражають – наприклад, є окрема рубрика «Плітки та сандали» у соцмережах. Окрім цього, є ще одна колонка в табличці: «роздача агітаційних матеріалів».

«Якщо це порівняти зі збором даних у «Європейській солідарності», то там теж ведеться робота – інформацію збирають і систематизують, але на постійній основі і вона стосується роботи осередків і депутатів у регіонах. Так відбувається класичний моніторинг діяльності своїх партійців у міжвиборчий період. Залишається дочекатися, що із зібраною інформацією за цими параметрами робитимуть у партії влади», – зазначила вона.

Варто додати, що політичні паспорти – це документи, які зазвичай створюють штаби політичних партій або кандидата для планування виборчої кампанії. Вони містять дані про всіх «гравців на політичному полі» – лояльність голів населених пунктів до влади, розподіл сил у місцевих радах, потенційних кандидатів від влади та опозиції на виборах. Також враховується інформація про лідерів думок, результати соціологічних опитувань тощо.

Більше того, центральна влада в Україні раніше формувала політичні паспорти за допомогою обласних державних адміністрацій, що є порушенням, адже таких функцій ці органи винувати не мають. У 2023 році громадська ініціатива фіксувала телефонограму й офіційні листи, якими місцеві ради просили надати інформацію, заповнивши таблиці з даними. 

Лист від начальника Гостомельської військової адміністрації органам місцевого самоврядування
Лист від начальника Гостомельської військової адміністрації органам місцевого самоврядування
Скрин з таблиці, яку надсилали як додаток до прохань обласних адміністрацій
Скрин з таблиці, яку надсилали як додаток до прохань обласних адміністрацій

Зазначається, що окрім інформації про політичних гравців на окрузі для формування політичного паспорту необхідно встановити ще й фінансові ресурси політичних опонентів. «У кожної політичної партії є офіційні і неофіційні бюджети. Про неофіційний бюджет можна мати розуміння, якщо є перевірені джерела, які нададуть інформацію», – йдеться у статті.

Скільки партії офіційно отримали коштів на рахунки і на що їх витратили можна подивитися на сайті НАЗК. Окрім цього, ще є низка громадських організацій та ЗМІ, які системно моніторять надходження та видатки партій. Доповнити фінансовий ресурс або замінити його може часовий ресурс людей, які можуть бути лояльними до кандидата і партії та брати участь у кампанії. Що стосується виборців, то важливо розуміти, скільки їх є на окрузі, чим вони займаються та який їхній інтерес.

Як правило, створення або оновлення вже існуючих паспортів відбувається саме перед виборами, бо інформація може бути застарілою вже через півроку.

«Саме тому у політичному паспорті мають бути результати останніх соціологічних досліджень. І це не обов’язково ті дослідження, які проводить штаб партії чи кандидата, бо, зазвичай, такі дослідження потребують немалих коштів. Можна використовувати дані соцопитувань, які є в публічному доступі. Наприклад, такі дослідження з подальшим оприлюдненням інформації замовляє Міжнародний республіканський інститут (IRI)», – розповідає «Голка».

Тому для того, щоб оновлювати політичні паспорти, радимо стежити за результатами нових соціологічних опитувань, які можуть публікуватися на сайтах: «Рейтинг», Київський міжнародний інститут соціології або Центр Разумкова.

У соціологічних дослідженнях громадська ініціатива радить звертати увагу не лише на загальну інформацію, а й на деталізацію та роз’яснення (стать, вік, регіон, різновиди населених пунктів та доходу). «Окремо варто звернути увагу на те, представники яких партій входять до складу територіальних виборчих комісій і ким є ці представники. Тут важливо не лише представництво партій, а й хто займає керівні посади та по суті має більшість в комісії», – йдеться у її публікації.

Зазначається, що це є одним з ключових факторів не лише під час виборчої кампанії, а й після виборів, оскільки ТВК вводить у повноваження нових депутатів у разі, якщо хтось з раніше обраних складає мандат.

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Теги: бюджет партії документи партія Слуга народу влада Ірина Федорів

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