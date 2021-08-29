Хто з українських артистів радо вітав Меладзе? В ефір вийшов скандальний випуск пісенного шоу

Запис шоу «Співають всі» влітку цього року супроводжував скандал: окремі українські артисти були обурені участю в програмі Народного артиста Чечні

Другий випуск шоу каналу «Україна» «Співають всі!» ознаменувався скандалом. Із номером виступив відомий російський співак Валерій Меладзе.

Глядачі та окремі українські співаки були обурені участю у програмі артиста, який підтримує Кремль та російську політику. Багато глядачів звернули увагу на те, як зустрічали виступ Меладзе українські співаки-члени жюрі шоу – радісно підспівували, танцювали та не приховували свого захвату. Серед них Наталка Могилевська, Тоня Матвієнко, Віктор Павлік, Оля Цибульська, Дмитро Коляденко та більшість інших членів жюрі.

У коментарях до відео виступу Меладзе розгорілася бурхлива дискусія серед українських користувачів. Багато фоловерів не підбирали слова, коментуючи присутність російського артиста в ефірі українського телебачення. Багато хто назвав це просто ганьбою для країни.

«Обов'язково потрібно увіткнути туди Меладзе?», «Чому ви всіх перебіжчиків тягнете в Україну? І це канал «Україна». «Печаль», «Ганьба! Він ненавидить Україну!», «Навіщо він тут? В Україні немає цікавих артистів?». «Запрошення цього хлопця було не дуже хорошим кроком. Шоу не передбачає запрошення представника агресора», – пишуть незадоволені користувачі.

Виступ Меладзе деякі украінські артисти зустріли із захопленням. Автор: Співають всі!

Валерій Меладзе став зірковим гостем талант-шоу «Співають усі!» на каналі «Україна». Співак буде допомагати українським знаменитостям у кріслах суддів оцінювати вокальні дані учасників.

Раніше заслужений артист України, соліст Національного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України Олексій Шпортько заявив, що разом з дружиною Анастасією залишає шоу «Співають всі». Причина такого рішення – запрошення на телепроєкт опального співака Валерія Меладзе, «який не знає відповіді на питання «Чий Крим».

Українська Гельсінська спілка виступила проти участі російського співака на українському фестивалі Atlas Weekend. Проте, попри протести організацій та українців, співак заспівав на фестивалі.

Нагадаємо, раніше українська співачка Оля Полякова відреагувала на скандальне інтерв'ю Валерія Меладзе, в якому той назвав українку фріком. Меладзе вона іронічно назвала «благородним мужнім грузином». Вона також звернулася до Меладзе, нагадавши про окупацію Криму Росією та її агресію на Донбасі.