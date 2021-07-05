Українська Гельсінська спілка проти участі Меладзе на Atlas Weekend

УГСПЛ підтримали прості українці, які подякували спілці за тверду позицію та висловили солідарність

Заява спілки: «Ми вважаємо неприйнятним, коли залучають артистів, що виступають на приватних концертах для родин диктаторів»

Українська Гельсінська спілка з прав людини виступила проти участі Валерія Меладзе на Atlas Weekend. Про це повідомляється на сторінці спілки у Facebook.

У рамках Atlas Weekend організаторами серед умов участі було зазначено, що учасник має сповідувати цінності сучасного українського суспільства.

«Ми вважаємо неприйнятним, коли не звертають увагу або умисно залучають артистів, що виступають на приватних концертах для родин та поплічників диктаторів. Саме так зробив Валерій Меладзе цього року, розважаючи на вечірці родину Олександра Лукашенка», – пояснили у спілці з прав людини.

Також представники УГСПЛ звернули увагу, що під час подачі анкети на участь в конкурсі для відбору в проєкт «Містечко ГО» в рамках Atlas Weekend організаторами, серед умов участі, було зазначено, що учасник має сповідувати цінності сучасного українського суспільства.

«Тож залишаємось вірними цим цінностям та відмовляємось брати участь у Містечку громадських організацій», – пояснили у спілці.

УГСПЛ підтримали прості українці, які подякували спілці за тверду позицію та висловили солідарність з УГСПЛ, а також запросили найбільшу асоціацію правозахисних організацій України на інший фестиваль «ЗахідФест».

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Валерій Меладзе виступить на музичному фестивалі Atlas Weekend, який відбудеться з 6 по 11 липня на ВДНГ.

Громадські організації закликали організаторів музичного фестивалю Atlas Weekend відмовитися від виступу співака Валерія Меладзе та інших російських артистів.