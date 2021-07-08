Солісти ансамблю Міноборони йдуть з каналу «Україна» через Меладзе

Солісти Національного ансамблю пісні і танцю ЗСУ Анастасія та Олексій Шпортько обурилися появі Валерія Меладзе на шоу «Співають всі»

Заслужений артист України наголосив, що «аморально запрошувати в Україну запроданців»

Заслужений артист України, соліст Національного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України Олексій Шпортько заявив, що разом з дружиною Анастасією залишає шоу «Співають всі» на каналі «Україна».

Причина такого рішення – запрошення на телепроєкт опального співака Валерія Меладзе, «який не знає відповіді на питання «Чий Крим».

«Після появи у проекті «Співають всі» пана Меладзе який не знає відповіді на питання «Чий Крим», ми відмовляємось від участі у цьому шоу. Ми вважаємо недопустимим і аморальним запрошувати в Україну запроданців і шанувальників кривавого російського рубля», – написав Шпортько у Facebook.

За його словами, «боляче, що під час війни із РФ таких осіб взагалі впускають в Україну».

«Ми більше не хочемо бути причетними до цього московитського «дійства», з нас вистачить і двох зйомок на яких як гостя не було пана Меладзе. Ви можете сказати що ми залишились без піару і без ефірів на рейтинговому каналі? Так, але ми залишились із чистим сумлінням, а це набагато дорожче всяких ефірів», – резюмував заслужений артист України.

Як відомо напередодні російський співак Валерій Меладзе приїхав до Києва. Шоумен з'явився на зйомках нового українського вокального проєкту «Співають всі!».

Також Меладзе має виступити на Atlas Weekend, який триває до 11 липня на ВДНГ.

Раніше Українська Гельсінська спілка виступала проти участі російського співака на українському фестивалі. Громадські організації закликали організаторів музичного фестивалю Atlas Weekend відмовитися від виступу співака Валерія Меладзе та інших артистів РФ.

Нагадаємо, раніше українська співачка Оля Полякова відреагувала на скандальне інтерв'ю російського артиста Валерія Меладзе, в якому той назвав українку фріком. Меладзе вона іронічно назвала «благородним мужнім грузином». Вона також звернулася до Меладзе, нагадавши про окупацію Криму Росією та її агресію на Донбасі.

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