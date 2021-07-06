Хто розпалив війну в Україні? Оля Полякова влаштувала момент істини для Меладзе

Українська співачка обурена поведінкою братів Меладзе, які втрапили у скандал з домаганнями до молодих артисток

Українська співачка Оля Полякова відреагувала на скандальне інтерв'ю російського артиста Валерія Меладзе, в якому той назвав українку фріком.

«Це буду не я, якщо не відповім. Точніше не відповім, а поставлю кілька питань», – заявила Полякова в опублікованому в своєму Instagram відео. Меладзе вона іронічно назвала «благородним мужнім грузином».

Нещодавно їхні колеги по цеху Ані Лорак і Тетяна Найник розповіли, що брат Валерія – Костянтин Меладзе - їх домагався. Навколо цієї історії розгорівся справжній скандал. І тоді Оля Полякова вирішила підтримати дівчат і підтвердила їхні слова. Так, вона розповіла, що Костянтин і до неї виявляв неоднозначну увагу і навіть намагався посадити її до себе на коліна. В інтерв'ю Собачак Валерій Меладзе прокоментував цю історію: «Я пам'ятаю її (Олю Полякову, – ред.). Вона шокувала мене. По-перше, це фрік, а не виконавець, мені здається. Я пам'ятаю, що Ольга Полякова запам'яталася мені тим, що вона ходила в купальнику в громадських місцях і з короною на голові, як Сергій Звєрєв», – заявив артист.

Відповідаючи Меладзе, Полякова заявила, що Лорак після її слів «зацькували, хоча там все було зрозуміло і однозначно».

Вона також звернулася до Меладзе, нагадавши про окупацію Криму Росією та її агресію на Донбасі. «Вас це ніяк не шокувало? Все там нормально? Ви якось давно розмито сказали, що «хтось розпалив цей конфлікт». А можна дізнатися, хто? Ви вже визначилися за вісім років?», – заявила Полякова.

Вона також обурилася, що обидва брати Меладзе «спокійно працюють в Україні, а Ані Лорак не має такої можливості». «Прилітає» чомусь не вам, а іншим артистам, які працюють в Росії», – додала Полякова.

«Я не питатиму у вас, чий Крим. У вас обов'язково про це запитають найближчим часом», – каже вона.

За словами співачки, вона «має право говорити правду про свою історію і можливість бути почутою». «Я вас питаю, як же мені назвати вас? ... Малодушним, лицеміром або як? Ось ви мене порівняли зі своїм колегою Сергієм Звєрєвим. Ок, я ж порівнюю вас з більш класичним, майже академічним персонажем – Фігаро. Який і тут, і там; і нашим, і вашим. Який тільки на вигляд такий великий, а насправді - не дуже. Ваша думка для мене нічого не варта», – запевнила Полякова.

Нагадаємо, що Українська Гельсінська спілка проти участі Меладзе на Atlas Weekend.

У травні стало відомо, що Валерій Меладзе виступить на музичному фестивалі Atlas Weekend, який відбудеться з 6 по 11 липня на ВДНГ.

Громадські організації закликали організаторів музичного фестивалю Atlas Weekend відмовитися від виступу співака Валерія Меладзе та інших російських артистів.